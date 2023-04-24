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الجزائر

ظهور حفرة غريبة في حقل زراعي بتيارت (صور)

الشروق أونلاين
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ظهور حفرة غريبة في حقل زراعي بتيارت (صور)

تداولت صفحات محلية على فيسبوك يوم الإثنين، صورا لظهور حفرة غريبة في الأرض، داخل حقل زراعي بولاية تيارت.

وسبق أن شهدت أماكن مختلفة من العالم ظواهر مشابهة في أوقات سابقة. على غرار الفجوة العميقة التي تشكّلت في مدينة قونية التركية شهر فيفري الماضي.

وتبدو الحفرة التي ظهرت في تيارت، أصغر حجما بكثير من تلك التي رصدتها وسائل الإعلام في قونية، إذ وصلت مساحتها إلى 1400 مترا، وعمقها إلى 12 متر.

كما اكتشف راع لبناني مطلع مارس، حفرة عمقها 12 مترا، بسبب انزلاق مفاجئ للتربة في بلدة بشوات شمالي البلاد.

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