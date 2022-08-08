ظهور متباين للجزائريين في الدوريات الأوروبية

بن سبعيني وغزال وزدادكة سجلوا في مباراة الافتتاح

أنهت دوريات إنجلترا وفرنسا والبرتغال وتركيا، فعاليات جولتها الأولى، بتباين في مستوى اللاعبين الجزائريين، وبعضهم شارك أو بقي على مقاعد الاحتياط في غياب معلومات حول مستقبله وإمكانية انتقاله إلى ناد آخر، ومنهم سعيد بن رحمة الذي لعب مباراة مانشستر سيتي، وعقله خارج المنافسة، لأن انتقاله إلى فريق آخر في نفس الدوري وارد في الأيام القليلة القادمة، وهو نفس الأمر بالنسبة لسفيان فيغولي الغائب نهائيا عن مواجهة غلاتا ساراي الذي لعب أمام رفقاء غشة خارج الديار ومن دون فيغولي.

في إنجلترا لعب رياض محرز بضعة ثوان في فوز فريقه أمام ويست هام، وتبدو الفورمة الجيدة للدولي الإنجليزي غريليتش، محرجة لمحرز، لأن فودان تم وضعه في الجهة اليمنى، بينما لعب المدافع المحتمل انضمامه إلى الخضر، ريان آيت نوري، كأساسي، مع فريقه ويلفرهمبتون، الذي خسر وكان من المخطئين في المباراة المدافع ريان آيت نوري، الذي صار بقاءه مع فريقه الأصفر غير مضمون، وقد ينتقل إلى فريق أكثر شهرة في نفس الدوري.

في تركيا، لعب رشيد غزال مباراة محترمة جدا كعادته، ومنح في آخر أنفاس المباراة النقاط الثلاث لفريقه بقذفة أرضية أبهجت أنصار بيشيكتاش، كما لعب غشة أساسيا في موسمه الثاني مع أنطاليا التركي، ويبقى رامي بن سبعيني وحيدا في الدوري الألماني بعد مغادرة إسحاق بلفضيل لفريق هيرتا برلين، وهدافا بالفن الراقي حيث أعاد فريقه إلى المباراة قبل فوز جميل.

الظهور الأقوى للجزائريين كان في الدوري الفرنسي، فلعب ثنائي جزائري مع نيس المسافر إلى تولوز، حيث تعادل الفريق من دون أن يتمكن أندي ديلور من التسجيل، وشهدت المباراة بقاء يوسف عطال على مقاعد الاحتياط، كما شهدت في المرحلة الثانية ومشاركة إيجابة لبلال براهيمي بتمريرة حاسمة في غياب هشام بوداوي من قائمة فريق نيس، بينما مرّ يوسف بلايلي جانبا في هزيمة فريقه براست خارج الديار، بثلاثية مقابل هدفين، كان لزميله بلقبلة نصيب بهدف لم يكن كاف لفريقه لتجنب الهزيمة، أما الجميل في الدوري الفرنسي، هو مساهمة زدادكة في فوز فريقه ليل برباعية مقابل واحد أمام أوكسير، كان له نصيب فيها بهدف رابع أعلن به عن نفسه مع فريق سبق له التتويج باللقب الفرنسي منذ موسمين فقط، وفي الوقت الذي غاب نبيل بن طالب عن تشكيلة فريقه أونجي المتعادل سلبيا على أرضه، بسبب حصوله الموسم الماضي على بطاقة حمراء، قبع إلياس شتي على مقاعد الاحتياط، وفي بلجيكا دخل الثنائي بن بوعلي وزرقان احتياطيين وخسرا بثلاثية في عقر الديار، وهذا في انتظار بداية الدوري الإسباني مع عيسى ماندي والإيطالي مع بن ناصر وفارس وربما آدم وناس وحتى ياسين عدلي.