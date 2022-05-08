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رياضة
بعدما أبهر المتتبعين في اللقاء الماضي

ظهور مخيّب لبلايلي في مباراة براست وسترسبورغ

سمير حمزة
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ظهور مخيّب لبلايلي في مباراة براست وسترسبورغ

خيّب الدولي الجزائري، يوسف بلايلي الآمال التي كانت معلقة عليه، ولم يقدم في مباراة، السبت، التي خسرها فريقه براست أمام ضيفه ستراسبورغ نفس المستوى الذي كان ظهر به في المباراتين السابقتين أمام نادي ميتز وكليرمون فوت.

وتعرض بلايلي ونادي بريست لهزيمة مفاجئة على ميدانه، “فرانسيس جنيه بلي” أمام تشكيلة ستراسبورغ بنتيجة هدف مقابل صفر، لحساب الجولة 36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشارك نجم الخضر اساسيا في المباراة، لكنه لم يتمكن من إنقاذ فريقه براست من كمين ستراسبورغ، ليتم استبداله في الدقيقة 77 من شوط المباراة الثاني. ورغم الهزيمة واكتفائه بلعب 77 دقيقة فقط، تحصل يوسف بلايلي على ثاني أعلى علامة 6.9 من 10، بحسب منصة “هوسكورد” المختصة في الأرقام والإحصائيات.

وحسب ذات الاحصائيات، فقد قام بلايلي بتسديدة واحدة على مرمى الخصم، وبلغت دقة تمريراته 84%، كما نجح في المراوغة بـ3 مناسبات، واستخلاص الكرة من لاعبي الفريق الخصم في 3 مناسبات بطريقة صحيحة.

وبهذه الخسارة، يحتل نادي بريست المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 48 نقطة، بينما يحتل ستراسبورغ المرتبة الخامسة برصيد 60 نقطة.

يذكر أن بلايلي ومنذ انضمامه إلى صفوف نادي بريست الفرنسي في الميركاتو الشتوي الماضي، لعب بلايلي 11 مباراة مع فريقه في الدوري الفرنسي، وسجل هدفا واحدا، وقدم تمريرتين حاسمتين.

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