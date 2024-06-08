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ظهور نادر لابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يثير التساؤلات!

جواهر الشروق
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ظهور نادر لابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يثير التساؤلات!

سلطت تقارير إخبارية أمريكية الضوء على الظهور النادر لابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أثار عديد التساؤلات.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك بوست” فقد ظهرت ابنتا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشكل علني بعد سنوات من السرية، لتعزيز صورة والدهما.

وقال عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية لصحيفة “ديلي بيست” أن كاترينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا تحدثتا في المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ هذا الأسبوع، ليس لتبادل الأفكار حول تجربتهما المهنية، ولكن لتعزيز صورة والدهما.

وعن ظهور ابنتي الرئيس الروسي، قال رونالد ماركس، الذي عمل 38 عاما الاستخبارات الأمريكية، إن “بوتين يرغب في إعادة إنشاء الإمبراطورية الروسية، ويريد إظهار نفسه كأقوى رجل في روسيا”.

وتحدثت الشقيقتان في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF)، وهي قمة في روسيا يشير إليها البعض باسم دافوس الروسية، في إشارة إلى أن بوتين ربما يتطلع إلى إقامة علاقات عائلية لتعزيز سلطته في موسكو.

ما يعرف عن حياة بوتين الشخصية، أنه ولد عام 1952 في لينينغراد، وله ابنتين، وهو مطلق منذ العام 2013، وتشير معلومات أخرى إلى أن لديه ابنة ثالثة أو أنه يربي شخصا ثالثا في سرية تامة، وفق موقع “إندوسكرولس”.

وكانت ليودميلا سكريبنيفا، وهي مضيفة جوية سابقة قد تزوجت ببوتين في 1983، وتشير المعلومات إلى أنهما انفصلا في 2013 لعدم توفر الوقت لبوتين لرؤية عائلته.

وأنجبت سكريبنيفا ابنتان، الكبرى ماريا فورونتسوفا، وهي تعيش مع زوجها في موسكو، والصغرى، كاترينا تيخونوفا وهي راقصة محترفة.

وقبلت فورونتسوفا البالغة 39 عاما، والتي تعمل باحثة في علم الوراثة، وتيخونوفا البالغة 37 عاما، والتي تعمل مديرة تقنية وراقصة بهلوانية سابقة، بجرأة الدعوات للتحدث في القمة عن حياتهما المهنية، مما يشير إلى أن والدهما “يتطلع إلى روابطه العائلية لتعزيز إرثه”.

على الرغم من أنهما ابتعدا عن الأضواء بشكل أساسي، إلا أن فورونتسوفا وتيخونوفا برزتا إلى الواجهة عدة مرات في السنوات الأخيرة.

قامت المرأتان بعدد متزايد من الأدوار العامة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التحدث في مختلف المنتديات والمناسبات. لكن ما زال ظهورهما علناً أمراً نادراً.

وسبق أن حضرتا منتدى سان بطرسبرغ ضيفتين، لكن وسائل إعلام روسية مستقلة ذكرت أنها المرة الأولى التي يتم إدراجهما ضمن البرنامج الرسمي للمناسبة.

وتحدّث بوتين علناً من وقت لآخر عن وجود ابنتين له على مدى فترة ربع قرن قضاها في السلطة، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل مرتبطة بهما، ولم يؤكد هويتاهما، ولم تلتقط له أي صورة واضحة معهما.

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