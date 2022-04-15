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رياضة

عائق كبير يُواجه تنظيم كوت ديفوار لـ “كان” 2023

علي بهلولي
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عائق كبير يُواجه تنظيم كوت ديفوار لـ “كان” 2023
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الطبيعة تتحدّى السلطات الرياضية لـ كوت ديفوار

يُفترض أن تحتضن كوت ديفوار نهائيات كأس أمم إفريقيا، في فترة ما بين أواخر شهرَي جوان وجويلية من عام 2023.

وقبل ذلك مساء هذا الثلاثاء، تسحب “الكاف” قرعة التصفيات، التي تُجرى بِصيغة 6 جولات، في أشهر جوان وسبتمبر 2022 ومارس 2023.

ويصطدم تنظيم بلاد ساحل العاج للبطولة الإفريقية بِالعائق المناخي، حيث قال بِهذا الصّدد أحد المُختصَين المحلّيين في شؤون الرّصد الجوّي، أن شهرَي جوان وجويلية يشهدان تساقط الأمطار في عديد مناطق كوت ديفوار، بينها بعض المدن التي ستستضيف “كان” 2023.

وفضلا عن هذه الشهادة، استضافت قناة “كنال+” الفرنسية في أحدث برنامج لها مُخصّص لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، لاعبا سابقا من غينيا كوناكري، الذي أكّد الأمطار تتساقط بِغزارة في فصل الصيف بِعديد مناطق الجهة الغربية للقارّة السّمراء، وضرب مثلا بِخوضه في إحدى المنافسات مباراة دولية مع الضيف الكيني في شهر جوان، وتحوّل العشب الطبيعي إلى أشبه بِمسبح. مع الإشارة إلى أن غينيا كوناكري تقع غرب كوت ديفوار (بلدان مُتجاوران).

وبرمجت سلطات كوت ديفوار نهائيات كأس أمم إفريقيا 2013 في خمس مدن، وهي: ياموسوكرو (العاصمة) وأبيدجان وبواكي وكوروغو وسان بيدرو.

وكانت كوت ديفوار قد احتضنت البطولة الإفريقية لِأوّل مرّة عام 1984، دون تساقط للأمطار. لكن المنافسة انْتُظمت حينها في شهر مارس، وعرفت مشاركة ثمانية منتخبات بينها الجزائر، ولُعبت الدورة في مدينتَي أبيدجان (كانت عاصمة آنذاك) وبواكي.

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