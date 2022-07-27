عائلات “تدّخر” خضر وفواكه الصيف لفصل الشتاء

تراجع الأسعار زاد الإقبال على تحضير المصبّرات والمخلّلات

تعرف أسعار الخضر والفواكه مؤخرا، انخفاضا محسوسا عبر الولايات، ما زاد من إقبال العائلات على شرائها، لغرض تحضير المربى والمصبّرات والخضر المجففة والمخلّلات، لادخارها في فصل الشتاء، بما يكفيهم طول السنة، بينما لا يزال مواطنون ببعض الولايات، يشتكون من الغلاء، والأمر راجع بالدرجة الأولى، إلى تكاليف نقل المحاصيل، فتصل إلى يد المستهلكين غالية رغم انخفاضها لدى الفلاح وفي أسواق الجملة.

انتهزت كثير من العائلات الانخفاض في أسعار الخضر والفواكه الموسمية، فلجأت لشراء كميات كبيرة منها، لغرض صنع المربى والمخللات والمصبرات، التي يخزنونها لقرابة سنة كاملة، إذا ما توفرت شروط حفظها المناسبة.

“الشروق” رصدت الأسعار بسوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس، فوجدناها مناسبة مع القدرة الشرائية للمواطنين.. طماطم “زنڨولة” أو كما يسميها البعض “طويلة” بين 25 دج إلى 30 دج، وهي الأكثر استعمالا من طرف السيدات، لتحضير معجون الطماطم، لعدم احتوائها على البذور.

غالبية الخضر أسعارها منخفضة

أسعار البطاطا ومن نوعية جيدة، تتراوح بين 35 دج إلى 55 دج، طماطم عادية بين 40 دج، فلفل حلو 40 إلى 60 دج. أما الفلفل الحار بـ50 دج والجزر بين 50 و70 دج وهذان المنتجان يستعملان بكثرة لتحضير المخللات.

القرعة بـ20 دج، الباذنجان بين 15 و30 دج، الخيار بين 20 و40 دج. أما أسعار اللوبيا الخضراء فتبقى مرتفعة نوعا ما، إذ تراوحت في الجملة بين 80 دج و110 دج. لفت 50 دج، الشمندر 30 إلى 40 دج، السلطة 70 إلى 90 دج، وتبقى أسعارها مرتفعة. البصل بين 20 إلى 30 دج.

الفاكهة تبقى مرتفعة..

أما أسعار الفاكهة، ورغم أنها موسمية، تبقى مرتفعة قليلا، مقارنة بسنوات خلت، فالعنب ابتداءامن 130 دج، والتفاح تواصل أسعاره تحطيم أرقام قياسية، رغم أنه منتج محلي، إذ ينطلق السعر من 160 دج بالجملة. أما لدى تجار التجزئة، فبلغ سعر المشمش 200 دج ورغم ذلك تشتري العائلات كميات كبيرة لصنع المربى. الخوخ ابتداء من 120 دج، الدلاع من 20 دج، ويصل سعر الحبة 200 دج. “كانطالو” ابتداء من 50 دج، التين يبقى غاليا بـ450 دج. أما فاكهة الموز فلمن استطاع إليها سبيلا، اذ قاربت 1000دج للكلغ، ويبدو أن كميتها قليلة جدا في السوق، لأنها فاكهة سريعة التلف ومع ذلك ليست في المتناول.

خضراوات الدرجة الثالثة الأنسب للمُصبرات والمخلّلات

وأشار محمد تاجر جملة بسوق الكاليتوس، في تصريح لـ”الشروق” بأن غالبية الأسعار منخفضة مقارنة بأيام ماضية، إذ بإمكان المواطن ملء قفته بمبلغ 1000 دينار، وأكد بأن كثيرا من العائلات تقصد أسواق الجملة للخضر والفواكه، خلال الفترة الصيفية، لشراء صناديق من بعض أنواع الخضر، لغرض استعمالها في صنع المصبرات والمربى، وخاصة الطماطم “الطويلة” والجزر.

وينصح محدثنا، ربات البيوت باختيار الخضر أو الفواكه من الدرجة الثالثة، في حال كن ينوين تحضيرها، بسبب انخفاض أسعارها.

اللّحوم بأنواعها مرتفعة..

وبخصوص شكاوى بعض المواطنين من غلاء الأسعار في مناطق معينة، قال المتحدث “الأسعار ترتفع في التجزئة عن الجملة بين 10 إلى 30 دج فقط، والولايات التي تعاني ارتفاعا في الأسعار حتى في عز موسم المنتجات المحلية، فالأمر يعود لارتفاع تكاليف النقل والكراء، وتشغيل اليد العاملة بالحقول صيفا”.

وبالمقابل تبقى أسعار اللحوم بأنواعها مرتفعة، فكلغ الدجاج لدى التجزئة يتراوح بين 320 دج و350 دج، وصدر الدجاج بـ750 دج، أمّا فخذ الدجاج فيبلغ 270 دج، والكبد بـ700 دج للكلغ، فأمّا اللحوم الحمراء فحافظت أسعارها على الارتفاع وتنطلق من 1600 دج للكلغ، فيما لا تزال الأسماك والسردين خاصة بعيدة المنال عن المواطن البسيط فأسعاره مستقرة بين 700 دج و750 دج للكلغ، أما سمك “اللّاتشة” فلا يتعدى 300 دج للكلغ، لأن الغالبية لا تحبذ طعمه.

ومع ذلك يؤكد مواطنون، أن أسعار السردين ببعض الولايات انخفضت حتى 200 دج للكلغ، وبالخصوص عند شرائها مع اقتراب فترة الظهيرة، إذ يفضل التجار بيعها بأسعار منخفضة بدل رميها للقطط.