عائلات تقتني المآزر والمحافظ خلال فترة البيع بالتخفيض

رغم تمديد العطلة المدرسية

حتى مع تمديد عطلة الصيف، سارعت بعض العائلات لاقتناء الأدوات المدرسية لأبنائها، مستغلة العرض المبكر لها على مستوى بعض المحلات، وخاصة المحافظ والمآزر، وتنوع وجودة المستلزمات المدرسية، المعروضة بأسعار معقولة.

مع اقتراب الدخول المدرسي في الجزائر، تسارع بعض العائلات لاقتناء الأدوات المدرسية الأساسية لأبنائها، خاصة المآزر والمحافظ، إضافة إلى ملابس جديدة، استعدادًا لانطلاق الموسم الدراسي الجديد.

ويشهد السوق في السنوات الأخيرة، وفرة كبيرة في الأدوات المدرسية، بفضل زيادة التصنيع المحلي وفتح المجال للاستيراد، مما ساهم في استقرار وتنوع الأسعار وجودة المنتجات. كما استغلت العائلات انطلاق موسم البيع بالتخفيض والذي سيتواصل حتى منتصف شهر سبتمبر، لاقتناء ملابس مناسبة لأطفالهم، وهو ما رصدناه من خلال الإقبال الكبير على محلات بيع الملابس مؤخرا.

ومن جهته، يعرف البيع الإلكتروني أو البيع “أون لاين” نشاطا محسوسا خلال هذه الفترة، حيث شرعت كثير من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي في عرض منتوجاتها للمحلات بالتجزئة وللمواطنين، خاصة لمنتوج المآزر والمحافظ.

وفي الموضوع، يقول رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي، إن ارتفاع الإنتاج المحلي للمستلزمات المدرسية وزيادة الاستثمار في هذه الشعبة، خلال السنوات الأخيرة، ساهم بشكل كبير في توفير السلع بأعداد كافية، مع ترشيد الأسعار، الأمر الذي سيعطي راحة أكبر للأولياء في الشراء.

ومؤكدا لـ”الشروق” بأنه وحسب دراستهم للسوق، “يبدو وجود وفرة في الأدوات المدرسية خلال هذا الموسم الدراسي”.

وحسب زبدي، باتت العائلات مؤخرا، وحسب ما يُلاحظ، مهتمة بتنويع مصادر شراء الأدوات المدرسية بين الأسواق الكبرى والمحلات المتخصصة، إضافة إلى الأسواق الشعبية، لضمان جودة الأدوات ومدى تلبيتها لاحتياجات أطفالها، وأيضا بحثا عمّا يناسب قدرتها الشرائية.

أسعار بعض الكراريس محلية الصنع مبالغ فيها

ومع ذلك أضاف، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده، بوجود بعض أسعار الأدوات المدرسية “مرتفعة نوعا ما، ولم تنخفض كثيرا حسب معطياتنا، لأن ما يهمنا هو ضمان دخول اجتماعي هادئ”.

ومتأسفا لكون بعض العائلات الفقيرة، لا يمكنها تأمين جميع مستلزمات أطفالها، إذا كانوا أكثر من طفلين متمدرسين.

واعتبر المتحدث، بأن ما يشغل بال المنظمة هو أسعار الكراريس والتي تتفاوت حسب كل مصنع وعلامة، وبما أنها أكثر استعمالا من المتمدرسين المنتمين للقطاع التربوي، فيدعو زبدي لجعل أسعارها في المتناول، وقال “المحفظة أو المقلمة يمكن أن تبقى مع التلميذ لأكثر من سنتين أو ثلاث، ولكن الكراس من مختلف الأحجام استعماله هو يومي، وبالتالي علينا مراعاة أسعاره من طرف المنتجين حفاظا على القدرة الشرائية”. ومؤكدا، “بأن أسعار بعض الكراريس محلية الصنع مبالغ فيها من طرف المنتجين”.

ومع ذلك، يؤكد مصطفى زبدي، بأن منظمتهم تشجع المنتوج المحلي للأدوات المدرسية قلبا وقالبا.