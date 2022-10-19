عائلات تهرب إلى الشواطئ.. وإعادة تشغيل المكيفات

حرارة وصلت إلى 40 في بعض الولايات

تعرف غالبية ولايات الوطن، منذ قرابة الأسبوع موجة حرّ غير عادية، جعلت كثيرا من العائلات في المدن الساحلية تشدّ الرحال نحو الشواطئ، بحثا عن انتعاش ولو مؤقت. بينما عاود سكان الوسط والغرب والجنوب تشغيل المكيفات، هروبا من حرارة لا تطاق. كما شهدت المستشفيات إقبالا ملحوظا من أصحاب الأمراض المزمنة خاصة الربو وضيق التنفس، لأن ارتفاع الحرارة كان مصحوبا برطوبة شديدة.

فرحات: انخفاض طفيف نهاية الأسبوع.. ولا أمطار

يبدو أن شهر أكتوبر “استدان” من شهر أوت بعض الأيام.. بحسب تعليق مواطنين، مستغربين وصول درجة الحرارة عتبة الـ 40 في عز شهر الخريف المعتدل، إذ تعيش غالبية ولايات الوطن، ومنذ قرابة الأسبوع، موجة حر غير مسبوقة، أخلطت حسابات العائلات، وجعلتهم يلازمون بيوتهم في ظهيرة لا تختلف كثيرا عن ظهيرة شهر أوت الحارّة.

تخوفات من الزلازل..

واختلفت تعليقات المواطنين، حول الظاهرة، فمنهم من اعتبرها مؤشرا على حدوث زلزال لا قدر الله، لأن شهر أكتوبر هو شهر الزلازل بالجزائر، وآخرون يرون أن ارتفاع الحرارة ظاهرة عادية لإنضاج بعض أنواع الفاكهة ومنها الرمان.

والبعض، ممّن لم يستمتع ببحر الصيف، قرروا التوجه نحو الشواطئ للسباحة، وهو ما رصدته “الشروق”، عبر بعض شواطئ ولاية تيبازة، حيث كان توافد العائلات كبيرا، خاصة بعد نهاية الدوام المدرسي مساء.

33 درجة مئوية في 1 نوفمبر 1954

وفي هذا الصدد، أكد المختص في الأحوال الجوية، الشيخ فرحات، بأن موجة الحرّ المرتفعة التي تعرفها البلاد، تعتبر “عادية وطبيعية”، وأعطى مثالا عن الوضعية الجوية التي عرفها يوم الفاتح من نوفمبر 1954، أي إبّان اندلاع الثورة التحريرية، أين تم تسجيل 33 درجة، وذلك في عزّ فصل الخريف.

وقال المتحدث: “كل مرة نسجل ارتفاعا لدرجات الحرارة فوق معدلها الطبيعي، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بحوالي 5 درجات أو أكثر، وهو أمر طبيعي ولا يدعو للقلق”.

الأمطار غائبة خلال الأيام المقبلة

ليؤكد أن الارتفاع في الحرارة سيستمر بحول الله، إلى غاية يوم نهاية الأسبوع الجاري، أي يومي الجمعة والسبت المقبلين، أين ستبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي. وقال فرحات: “إن انخفاض درجات الحرارة لن يكون كبيرا أو محسوسا، وإنما قد تنخفض لتلامس عتبة ما بين 27 و30 درجة في الولايات الغربية، التي عرفت حرارة قياسية هذا الأسبوع، على غرار الشلف وغليزان، عين الدفلى وتيارت..”. أما بقية الولايات ومنها الساحلية، فستعود درجات الحرارة لمعدلها الطبيعي.

إلى ذلك، أكد المتحدث، بأن الأمطار ستكون غائبة خلال الأيام المقبلة، إذ تستمر حالة الصفاء واستقرار المناخ، الذي تشهده البلاد.