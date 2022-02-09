عائلات تُرحّب بإعادة فتح فضاءات التسلية والترفيه

بعد غلق دام 18 يوما كاملا لدواع صحية

استقبل المواطنون قرار إعادة فتح فضاءات التسلية والترفيه، بعد غلق امتد 18 يوما، بكثير من الفرح، خاصة في ظل الأجواء الربيعية التي تطبع حالة المناخ ببلادنا، وتراجع عدد الإصابات بكورونا.

استأنفت فضاءات التسلية والترفيه على مستوى ولاية الجزائر، نشاطها، أمس، بعد غلق اضطراري، لدواع صحّية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وينتظر أن تستقطب فضاءات الترفيه عددا معتبرا من الزوار، الباحثين عن فرصة الاستجمام والترفيه، إثر غلق هذه الفضاءات، تزامنا مع المنحنى التصاعدي لوباء كورونا خلال شهر جانفي المنصرم.

وكشف المدير العام لديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر، محمد عبد اللاوي، أن منتزه “الصابلات” وغابة 5 جويلية بابن عكنون، عادا إلى نشاطهما ابتداء من صباح يوم الأربعاء، معتبرا أن الغلق المؤقت لهذه المنتزهات، جاء بقرار من مصالح ولاية الجزائر وكان “صائبا”، خاصة وأنه تزامن مع تعليق الدراسة.

وبخصوص منتزه “الصابلات” الذي يعرف توافدا كبيرا من الزوار، يتراوح أحيانا ما بين 20 و30 ألفا يوميا ودخول أزيد من 2500 مركبة، فقد تمّ اتخاذ إجراءات وقائية وصارمة للحفاظ على سلامة الوافدين إليه، من خلال إلزامهم بارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد، ومنع التجمعات وتحسيسيهم بعدم رمي الفضلات بصفة عشوائية.

إلى جانب ذلك، وكإجراء “استثنائي” أعيد فتح حديقة التجارب بالحامة الأحد الماضي، أين عرفت الحديقة مباشرة بعد استئناف نشاطها، توافدا معتبرا من العائلات، قُدر بأزيد من 1000 زائر يوميا. وفسّر ذات المسؤول هذا الإجراء الاستثنائي بكون الحديقة، زيادة عن كونها فضاء للترفيه والتسلية، فهي تستقبل أيضا طلبة ومتمدرسين للاستفادة من تكوين في البيئة والبستنة، فضلا عن النوادي التي تنشط بالحديقة.

وتترافق عملية الفتح، مع إطلاق مشاريع لتهيئة وتزيين الفضاءات المفتوحة، وغرس الزهور ونباتات التزيين.

ويشار، أن جميع فضاءات التسلية والترفيه والإستراحة وأماكن التنزه بإقليم ولاية الجزائر، قم تم غلقها بصفة احترازية ولمدة (10) أيام، تخوفا من انتشار أكثر للمتحور أوميكرون، بعد تصاعد وتيرة الإصابات منتصف شهر جانفي المنصرم. ولأن السلطة قررت خلال هذه الفترة غلق المدارس، فكان لابد أن يصاحبها إجراء غلق فضاءات التسلية، تجنبا لتهافت العائلات مع أطفالهم على هذه الأماكن أثناء عطلتهم “الصحية “.