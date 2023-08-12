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جواهر

عائلة أصغر مؤثرة تعلن وفاتها في ظروف غامضة وانستغرام يكشف عن مفاجأة

جواهر الشروق
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عائلة أصغر مؤثرة تعلن وفاتها في ظروف غامضة وانستغرام يكشف عن مفاجأة

أعلنت عائلة أصغر مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفاتها هي وشقيقهافي ظروف غامضة، لكن المفاجأة أنها ظهرت على أنستغرام لتؤكد أن حسابها اخترق.

وقالت عائلة ” ليل تاي” ذات الـ 14 سنة في بيان نشر عبر حسابها علىانستغراموالذي يتابعه حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون، إنها تشارك خبرا حزينا حول وفاة ليل المفاجئة والمأساوية.

وأضافت: أن رحيل ليل تركهم في حالة صدمة، كما أن وفاة شقيقها أضاف حزنا لا يمكن تصوره، ودعت عائلة المؤثرة، المتابعين إلى احترام الخصوصية في الوقت الذي يسيطر عليها الحزن.

وأكدت أسرة “تاي، أن “الظروف المحيطة بوفاة ليل وشقيقها لا تزال قيد التحقيق”.

وأنهت بيانها بالقولأن ابنتهم “ستبقى في قلوبهم للأبد، “وغيابها سيترك فراغا لا يمكن تعويضه، وسيشعر به كل من عرفها وأحبها”.

انتشار هذا الخبر بين معجبي المؤثرة الصغيرة، لم يدم طويلا، حيث ظهرت تقارير تفيد ليل تاي على قيد الحياة.

وعلى الفور تم حذف بيان غير موقع يعلن وفاتها من حسابها على إنستغرام، وكشفت تاي أن حسابها قد تعرض للاختراق.

انتشرت ليل تاي في عام 2018 مع العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بحزمها النقدية الوامضة أثناء جلوسها في سيارات فاخرة، حيث يتابعها أكثر من 3 ملايين متابع على أنستغرام وقت وفاتها.

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