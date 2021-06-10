عائلة الشيخ شمس الدين تطمئن بشأن حالته الصحية وتنشر صورة له من داخل المشفى

أكدت بأنه سيعود قريبا

طمأنت عائلة الشيخ شمس الدين، مساء الأربعاء 9 جوان، بشأن حالته الصحية، ونشرت صورة له من داخل المشفى، مؤكدة بأنه سيعود قريبا.

وجاء في منشور للعائلة على حساب الشيخ الرسمي بموقع فيسبوك: “أسدنا يتعافى والحمد لله ويبلغكم السلام، صحيح أنه لا يزال في المشفى تحت رقابة و عناية الأطباء، ولكنه سيكون معنا قريبا، فلا الطريق انتهى ولا الرسالة أُتِمَّت ولا أخلفنا العهد أبدا”.

وأضافت: “شكرا لكل من دعمنا بالدعاء ولكل من واسانا وسأل عنا، شكرا لكل من رافقنا في محنتنا، شكرا لكل من اتصل أو تواصل معنا من كل بقاع العالم، شكرا لقلوبكم جميعا

والشكر الجزيل للطاقم الطبي الذي يعمل على قدم و ساق ويسهر ليل نهار من أجل استقرار حالة شيخنا وقيامه بالسلامة”.

هذا وأشارت إلى أنه لا يزال بحاجة للدعاء، لأنه لم يغادر المشفى بعد.



شقيقة الشيخ شمس الدين تكشف حقيقة الصورة المتداولة لزوجته!

كشفت حسناء بوروبي، شقيقة الشيخ شمس الدين، الثلاثاء 8 جوان، حقيقة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على أساس أنها زوجته.

وقالت حسناء في منشور عبر حسابها على فيسبوك: “هذه ليست زوجة أخي وكل ماجاء في المحتوى مفبرك لا أساس له من الصحة…فبركوا صور سيدة لا نعرفها على أنها زوجته واستغلوا بكاءه في حصة اجتماعية لاعداد فيديو يظهر للعميان بأنه مفبرك”.

وأضافت: “أصحاب هذه الفيديوهات المفبركة حزتم مشاهدات خيالية ومعها دعاوي الشر بالكيلو أيضا…وكما يقول شقيقي دائما : حسبنا الله ونعم الوكيل”.

عائلة الشيخ شمس الدين تنشر توضيحا بشأن حالته الصحية وما يتداول عنه

نشرت عائلة الشيخ شمس الدين بوروبي، الاثنين 7 جوان، توضيحا بشأن حالته الصحية وما يتداول عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت العائلة في تدوينة نشرت على صفحة الشيخ الرسمية على موقع فيسبوك إنه في المستشفى منذ الأحد صباحا بسبب ارتفاع شديد في السكري.

وأضافت أن من يعرفه يعلم بأنه يعمل ليل نهار دون توقف، سواء في وظيفته أو متطوعا في جمعية القلوب الرحيمة الخيرية أو يؤلف في مكتبته.

وبخصوص صورته في عيادة النجاة الخاصة، أوضحت بأن الصورة ملتقطة منذ أيام وليست حديثة، كما نوهت إلى أن ابنه الأصغر لا يدير حسابه كما زعمت بعض الجهات.

وطلبت في الختام من الجميع الدعاء له حتى يعود أقوى لأن لسانه يلهج بالدعاء للجميع حتى وهو في أسوأ حالاته.

الشيخ شمس الدين يعاني من مضاعفات السكري وليس مصابا بكورونا

أفادت مصادر مقربة من الشيخ شمس الدين بوروبي، بأنه متواجد بالمستشفى لأنه يعاني من مضاعفات السكري وليس بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال الإعلامي بقناة الشروق “يوسف نكاع” بأن “الشيخ مرهق للغاية ويحتاج إلى الراحة التامة، ولكنه مصر على الجري صباح مساء خلف مشاغل الناس على حساب صحته”.

وتداول مستخدمون لفيسبوك صورة له وهو في عيادة خاصة، وقالوا بأنه خضع لفحوصات وتحاليل طبية دقيقة.

ناشطون يتداولون منشورا لابن الشيخ شمس الدين يطلب الدعاء لأبيه

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت 5 جوان، منشورا لابن الشيخ شمس الدين يطلب من خلاله الدعاء لأبيه.

وانتشرت صورة الابن الأصغر للشيخ، على نطاق واسع، وقال نشطاء بأنه نشر تدوينة على حساب والده الرسمي جاء فيها: “من كان له ذرة من الحب في قلبه لشيخنا الشيخ شمس الدين فليدع له هو يمر بأزمة صحية حادة منذ أيام… ياربي إشفيه وعافيه”.

وتناقل البعض خبر إصابة الشيخ شمس الدين بفيروس كورونا، بعدما نشر صديقه الشيخ علي عية عدة تدوينات عبر حسابه يقول بأن الفيروس تمكن منه وهو يطلب منكم الدعاء له.

ونفى آخرون الأمر وقالوا بأنه لم يغادر بيته منذ أسبوع ويحتاج للدعاء.