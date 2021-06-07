عائلة الشيخ شمس الدين تنشر توضيحا بشأن حالته الصحية وما يتداول عنه

عبر حسابه الرسمي على فيسبوك

نشرت عائلة الشيخ شمس الدين بوروبي، الاثنين، توضيحا بشأن حالته الصحية وما يتداول عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت العائلة في تدوينة نشرت على صفحة الشيخ الرسمية على موقع فيسبوك إنه في المستشفى منذ الأحد صباحا بسبب ارتفاع شديد في السكري.

وأضافت أن من يعرفه يعلم بأنه يعمل ليل نهار دون توقف، سواء في وظيفته أو متطوعا في جمعية القلوب الرحيمة الخيرية أو يؤلف في مكتبته.

وبخصوص صورته في عيادة النجاة الخاصة، أوضحت بأن الصورة ملتقطة منذ أيام وليست حديثة، كما نوهت إلى أن ابنه الأصغر لا يدير حسابه كما زعمت بعض الجهات.

وطلبت في الختام من الجميع الدعاء له حتى يعود أقوى لأن لسانه يلهج بالدعاء للجميع حتى وهو في أسوأ حالاته.

الشيخ شمس الدين يعاني من مضاعفات السكري وليس مصابا بكورونا

أفادت مصادر مقربة من الشيخ شمس الدين بوروبي، بأنه متواجد بالمستشفى لأنه يعاني من مضاعفات السكري وليس بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال الإعلامي بقناة الشروق “يوسف نكاع” بأن “الشيخ مرهق للغاية ويحتاج إلى الراحة التامة، ولكنه مصر على الجري صباح مساء خلف مشاغل الناس على حساب صحته”.

وتداول مستخدمون لفيسبوك صورة له وهو في عيادة خاصة، وقالوا بأنه خضع لفحوصات وتحاليل طبية دقيقة.

ناشطون يتداولون منشورا لابن الشيخ شمس الدين يطلب الدعاء لأبيه

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، منشورا لابن الشيخ شمس الدين يطلب من خلاله الدعاء لأبيه.

وانتشرت صورة الابن الأصغر للشيخ، على نطاق واسع، وقال نشطاء بأنه نشر تدوينة على حساب والده الرسمي جاء فيها: “من كان له ذرة من الحب في قلبه لشيخنا الشيخ شمس الدين فليدع له هو يمر بأزمة صحية حادة منذ أيام… ياربي إشفيه وعافيه”.

وتناقل البعض خبر إصابة الشيخ شمس الدين بفيروس كورونا، بعدما نشر صديقه الشيخ علي عية عدة تدوينات عبر حسابه يقول بأن الفيروس تمكن منه وهو يطلب منكم الدعاء له.

ونفى آخرون الأمر وقالوا بأنه لم يغادر بيته منذ أسبوع ويحتاج للدعاء.