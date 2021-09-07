عائلة القذافي.. تفاصيل عقد من الشتات بين رحلة الجزائر ووجهة تركيا

قبل أكثر من عقد من الزمن، انطلقت مظاهرات حاشدة في ليبيا، تحولت إلى حرب أطاحت بالعقيد معمر القذافي، وأدت إلى تشتت عائلته بين الوفاة والنفي في عدة دول بينها الجزائر وعمان وأخيرا تركيا التي كانت وجهة نجله الساعدي.

وبعد مرور ما يزيد عن عشر سنوات، يتبادر إلى الأذهان السؤال التالي: ماذا حلّ بمن تبقى من أفراد عائلته؟ بعد أن أقرت السلطات الجديدة في ليبيا، مشروع مصالحة سمح بالإفراج عن مقربين من الراحل على رأسهم ابنه الساعدي القذافي الذي كانت وجهته تركيا.

ويلتحق الساعدي بالمنفى في الخارج، بأفراد من عائلته بينهم والدته وشقيقته عائشة المقيمتان منذ سنوات في سلطنة عمان، كمحطة ثانية بعد الجزائر التي لجأ إليها أفراد من عائلة القذافي بعد اندلاع انتفاضة 2011 ضد حكمه.

خلال “الربيع العربي” وبعد 42 عاما من السلطة من دون منازع، سقط معمر القذافي وأقاربه في العام 2011 بانتفاضة شعبية، منهم من قتل ومنهم من سجن ومنهم من نفي.

والثورة الليبية التي انطلقت في فيفري 2011، وصلت إلى نهايتها في أكتوبر من العام نفسه بمقتل القذافي، الذي أدى سقوطه إلى سقوط أقاربه وهم لاعبون رئيسيون في النظام السابق، حيث قتل ثلاثة من أبنائه، معتصم وسيف العرب وخميس، خلال الانتفاضة.

تشتت عائلة القذافي

هربت الزوجة الثانية للقذافي، صفية فرقاش مع ابنتها عائشة ومحمد ابن القذافي من زوجته الأولى، فتحية خالد، من العاصمة طرابلس عام 2011 إلى الجزائر، التي منحتهم اللجوء “لأسباب إنسانية” قبل أن ينتقلوا إلى سلطنة عُمان.

وأفادت الأنباء أنها خضعت لعملية جراحية في ألمانيا منتصف عام 2014، أما محمد (52 عاما) وهو الابن الوحيد الذي كان ثمرة الزواج الأول للعقيد، فلجأ إلى الجزائر في 2011، ثم منح حق اللجوء في سلطنة عمان وكذلك شقيقته عائشة وهي محامية تبلغ من العمر 45 عاما.

هانيبال القذافي غادر إلى الجزائر بعد سقوط نظام والده ومنها إلى عمان حيث حصل على اللجوء. واختطفته مجموعة مسلحة مجهولة في لبنان في نهاية عام 2015 لفترة قصيرة قبل أن يطلق سراحه.

وهو يعيش حاليا مع زوجته اللبنانية عارضة الأزياء السابقة، ألين سكاف، في العاصمة السورية دمشق حيث ثار الجدل مؤخرا إثر أنباء عن دهسها لعدد من المارة بينهم رجال شرطة في وسط المدينة.

عائشة القذافي غادرت أيضا إلى الجزائر في عام 2011، بعد ثلاثة أيام من وصولها أنجبت طفلة سمتها صفية على اسم والدتها.

وقد دعت، خلال وجودها في الجزائر، من خلال قناة تلفزيونية سورية الليبيين إلى “التمرد” ضد الحكومة الجديدة.

وأشارت تقارير إلى أنها كانت قداستعانت بمحام إسرائيلي، لتقديم التماس للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في وفاة والدها.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن عائشة، خلال وجودها في الجزائر، دعمت المنتخب الجزائري في مواجهة المنتخب الليبي لكرة القدم، قائلة إن الجانب الليبي”لا يمثلها”.