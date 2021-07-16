عائلة المدرب نور الدين سعدي تنفي وفاته 

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نفت عائلة سعدي، خبر وفاة المدرب نور الدين سعدي، وأكدت أنه لا يزال حي يرزق وهو متواجد في مصلحة الإنعاش.

وفي تصريحات إعلامية لحمزة سعدي، أخ المدرب نور الدين سعدي، قال أن نور الدين متواجد في الإنعاش ويحتاج لدعوات الجميع، ومن جهته ابن أخ المدرب، وهو جمال سعدي، قال أن المدرب نور الدين سعدي يتواجد منذ ثلاثة أيام في الإنعاش، وحالته مستقرة، وأبدى امتعاضه من نشر إشاعة وفاة عمه، التي تسببت في حالة هلع في المستشفى وفي وسط العائلة، كما أبدى تفاؤله بتعافي المدرب نور الدين سعدي، والشفاء من فيروس “كورونا”، الذي أصيب به منذ شهر.