-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حصيلة كورونا بالجزائر: رقم قياسي جديد للإصابات
رياضة
بعد نشر الخبر رسميا

عائلة المدرب نور الدين سعدي تنفي وفاته 

سليم.ع
  • 1395
  • 1
عائلة المدرب نور الدين سعدي تنفي وفاته 

نفت عائلة سعدي، خبر وفاة المدرب نور الدين سعدي، وأكدت أنه لا يزال حي يرزق وهو متواجد في مصلحة الإنعاش.

وفي تصريحات إعلامية لحمزة سعدي، أخ المدرب نور الدين سعدي، قال أن نور الدين متواجد في الإنعاش ويحتاج لدعوات الجميع، ومن جهته ابن أخ المدرب، وهو جمال سعدي، قال أن المدرب نور الدين سعدي يتواجد منذ ثلاثة أيام في الإنعاش، وحالته مستقرة، وأبدى امتعاضه من نشر إشاعة وفاة عمه، التي تسببت في حالة هلع في المستشفى وفي وسط العائلة، كما أبدى تفاؤله بتعافي المدرب نور الدين سعدي، والشفاء من فيروس “كورونا”، الذي أصيب به منذ شهر.

مقالات ذات صلة
الوفاق يوجه رسالة إلى غشة والرئيس لافي يقصف المناجرة

الوفاق يوجه رسالة إلى غشة والرئيس لافي يقصف المناجرة

وزير الشباب والرياضة يلتقي المتأهلين.. ويشجعهم على “التتويج”

وزير الشباب والرياضة يلتقي المتأهلين.. ويشجعهم على “التتويج”

مدوار: نهاية الموسم في 21 أوت وتوقيف بطولة الرديف قرار صائب

مدوار: نهاية الموسم في 21 أوت وتوقيف بطولة الرديف قرار صائب

لهذه الأسباب رفض سباليتي رحيل وناس عن نابولي

لهذه الأسباب رفض سباليتي رحيل وناس عن نابولي

ماندي محل إشادة من الصفحة الرسمية لـ”الليغا الإسبانية”

ماندي محل إشادة من الصفحة الرسمية لـ”الليغا الإسبانية”

بلعمري يرسّم التحاقه بنادي قطر 

بلعمري يرسّم التحاقه بنادي قطر 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • ثانينه

    انسان طيب الله يرحمو...

    4

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد