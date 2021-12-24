عائلة بمستغانم تحلم برؤية ابنتها بعد 25 سنة من الغياب

تناشد عائلة بوطالب بمستغانم مساعدته للعثور على ابنتهم بعد غيابها 25 سنة والتي اصطحبتها إحدى السيدات إلى فرنسا بعد تزوير وثائق الفتاة، مدعية أنها ابنتها. حيث تحلم والدتها منذ ربع قرن من الزمن رؤية فلذة كبدها قبل مفارقتها الحياة

تعرضت عائلة بوطالب بمستغانم للخداع من طرف سيدة من ولاية غليزان تقدمت إليها سنة 1996 من أجل منحها ابنتهم بعد الولادة مباشرة، فرفضت الأم طلبها وضنت هذه الأخيرة أن السيدة نسيت الأمر، غير أنها عادت واستطاعت إقناع زوجها وأخذت الرضيعة من حضن والدتها في اليوم الذي ولدت فيه.

الفتاة تم تهريبها إلى فرنسا بوثائق مزورة

وفي تصريح للشروق، أكد شقيق الفتاة راضية خالد بوطالب أن شقيقته التي تحمل إسم العائلة التي تكفلت بها “و.ش”، بعد تسجيلها بالتزوير في دفترها العائلي. موضحا أن ملابسات القضية تعود إلى سنة 1996، عندما انتقلت والدته من مقر سكنهم مستغانم إلى مستشفى بتيارت بالقرب من منزل جدته وقبل أن تلد والدته بثلاثة أيام، تقدمت إليها المسماة “ع.ش” عن طريق قريبة لهم وطلبت منها التكفل بابنتها كونها لم ترزق بأطفال منذ مرور سنوات من زواجها، ووعدتها بأنها سوف تحضرها لها في أي وقت ارادت بالإضافة إلى استضافتها رفقة والدها بغليزان مسقط رأسها، ورغم ذلك رفضت والدته تسليم فلذة كبدها، لتعود إليها يوم ولادتها في الفاتح من شهر ماي وأقنعت والده الذي قبل طلبها ومنح لها شقيقته الرضيعة، بعد أن وعدته أنها لم تبعدها عن عائلتها الأصلية.

وأضاف شقيق الفتاة أنه عندما كان عمرها 5 أشهر ذهبت والدته رفقة والده لرؤية شقيقته، حيث رحبت بهما العائلة المتكفلة بها، فاطمئن قبل والدته بعد أن شاهدت مدى اعتنائهم بابنتها، غير أنها تفاجأت بعد 3 أشهر من زيارتها لابنتها أن العائلة المتكفلة بها هاجرت إلى فرنسا.

وكشف المتحدث أنه سنة 2014 وجد عنوان العائلة التي تكفلت بشقيقته راضية فقرر المهاجرة بطريقة غير شرعية إلى فرنسا عن طريق اسبانيا، لكن الظروف لم تسمح له الوصول إلى شقيقته والتحدث معها، ليعود إلى التراب الوطني بخيبة الأمل وحزن لعدم تمكنه من إسعاد والدته .

وعلى هذا الأساس تتمنى عائلة بوطالب الوصول إلى ابنتهم راضية وترجو من أي شخص بإمكانه المساعدة الاتصال به على الرقم 0655345277.