عائلة تعتدي على محضر قضائي أثناء قيامه بمحضر معاينة حول نزاع عقاري!

الضحية أصيب بجروح خطيرة وكسور بالقفص الصدري

تعرض محضر قضائي منذ أيام إلى اعتداء خطير أثناء قيامه بتحرير محضر معاينة تخص نزاعا عقاريا بين عائلتين حول قطعة أرضية بالحميز شرق العاصمة، وذلك بعد اعتراض المشتكى منهم طريق الضحية لمنعه من القيام بعمله، حيث أصيب الأخير بجروح وكسور خطيرة.

تفاصيل القضية، حسب المعلومات التي تحوزها “الشروق”، انطلقت من شكوى تقدم بها الضحية لدى مصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية للعاصمة، بخصوص تعرضه لاعتداء عنيف من قبل رب عائلة في العقد الخامس من العمر رفقة ثلاثة أبنائه تراوحت اعمارهم بين 22 و27 سنة، اين تعرض لضرب مبرح من قبلهم أثناء قيامه بمحضر معاينة لقطعة أرضية كانت محل نزاع بين المتهمين وجيرانهم، وأضاف الضحية بالشكوى أن المشتكى منهم رفضوا تواجده بالمكان ومنعه بالقوة من القيام بمهمته القانونية، رغم صدور قرار من المحكمة بخصوص ذلك.

واستنادا للشكوى المرفقة بشهادة طبية تثبت العجز الجسدي إثر تعرض الضحية لكسور على مستوى القفص الصدري وجروح بمختلف انحاء جسده، أوقفت مصالح الأمن أربعة أشخاص من عائلة واحدة تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، بعد تسوية إجراءات متابعتهم أمام وكيل الجمهورية وتكييف الملف على أساس تهمة الاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه، وجنحة الضرب والجرح العمدي.

وقائع قضية الحال ستناقشها محكمة الجنح بالدار البيضاء الخميس المقبل، بعد تأجيل الملف بطلب من المحكمة لحضور الضحية بالجلسة العلنية الذي غاب عن المحاكمة الجمعة نظرا لوضعه الصحي، كما رفض القاضي طلب الإفراج الذي تقدم به الدفاع عن المتهم الرئيسي مع تقديم كافة الضمانات القانونية لكونه مصابا بمرض مزمن ويحتاج لرعاية طبية.