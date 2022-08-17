عائلة تعثر على رفات جثة في حقائب اشترتها من المزاد

أصيبت عائلة نيوزيلندية بصدمة بعد العثور على رفات جثة مخبأة داخل الحقائب التي اشترها من المزادات.

وباشرت الشرطة تحرياتها بعد إبلاغها من طرف العائلة بوجود رفات جثة في الحقائب التي اشترتها والتي من المحتمل أن تعود لأصحابها الأصليين الذين باعوها.

ومن سوء حظ هذه العائلة النيوزيلندية أنه لا يُسمح للمشترين بتفتيش الحقائب عند الشراء، ولكنهم عندما ذهبوا بها إلى منزلهم في جنوب أوكلاند، قاموا باكتشاف مخيف.

وقال أحد جيران هذه الأسرة “أشعر بالأسف تجاه جيراني لأنهم لا علاقة لهم بما وجدوه في الحقائب”.

وأفاد موقع “ستف” الإخباري، أن جيرانا آخرين اشتموا رائحة كريهة منبعثة من منزل العائلة يوم الخميس، قبل وقت قصير من وصول الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة النيوزيلندية:” إن الأولوية بالنسبة للشرطة هي تأكيد هوية المتوفى حتى نتمكن من تحديد الظروف الكاملة وراء هذه الجريمة”.

تابع”ومع ذلك، ما زلنا ننتظر اكتمال ونتائج فحص التشريح، لذلك لا يمكننا التعليق”.

يذكر أن شركات المزايدة غالبا ما تبيع الحقائب المعبأة التي تم التخلي عنها كوسيلة لاستعادة بعض الإيجار الذي لم يدفعه العميل حتى أن هذه الممارسة ألهمت برنامجها التلفزيوني الخاص – Storage Wars – في الولايات المتحدة.