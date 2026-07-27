عادات خاطئة أثناء الاستحمام تؤدي إلى هذه المشكلة!

تؤدي بعض العادات اليومية الخاطئة إلى إضعاف الشعر وزيادة تكسّره وتساقطه بشكل ملحوظ الأمر الذي يثير القلق لدى النساء، خاصة إذا استمر الامر لفترة طويلة.

أشارت مراجعة علمية إلى أن الشعر المبلل يصبح أكثر عرضة للتلف بسبب تغير خصائص ألياف الكيراتين، إذ ترتفع قابليته للتمدد وتقل مقاومته للقوى الميكانيكية.

لذلك فإن التمشيط العنيف أو الفرك القوي أثناء الاستحمام قد يؤدي إلى زيادة تكسر الشعر، وفقا لموقع journals.

الشعر المبلل يكون أكثر هشاشة

بحسب الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، يصبح الشعر أكثر ضعفا عندما يمتص الماء، إذ تتمدد أليافه وتقل مقاومته للشد والاحتكاك.

لذلك، فإن محاولة فك العقد بقوة أو تدليك الشعر بعنف أثناء الاستحمام قد تتسبب في تكسر عدد أكبر من الشعيرات مقارنة بالشعر الجاف.

لماذا يبدو التساقط أكبر أثناء الاستحمام؟

يشير خبراء “كليفلاند كلينك” إلى أن الشخص يفقد بشكل طبيعي عشرات الشعيرات يوميا ضمن دورة نمو الشعر الطبيعية.

وعندما يتأخر غسل الشعر ليوم أو يومين، تتجمع هذه الشعيرات بين خصل الشعر قبل أن تسقط دفعة واحدة أثناء الاستحمام، ما يعطي انطباعا بوجود تساقط مفاجئ أو غير طبيعي، بحسب موقع health.clevelandclinic.

الماء الساخن قد يزيد المشكلة

لا يقتصر الأمر على طريقة الغسل فقط، فالماء شديد السخونة قد يؤدي إلى جفاف الشعر وفروة الرأس.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن جفاف الشعر يجعله أكثر عرضة للتكسر والتقصف، وهو ما قد يرفع كمية الشعر المفقود أثناء التمشيط أو الاستحمام.

المنشفة قد تكون السبب الخفي

بعد الانتهاء من الاستحمام، يرتكب كثيرون خطأ فرك الشعر بقوة بالمنشفة لتجفيفه بسرعة.

ويرى خبراء جامعة هارفارد للصحة أن الاحتكاك القوي بالشعر المبلل قد يؤدي إلى تلف الطبقة الخارجية للشعرة، ما يزيد من ضعفها وتكسرها مع مرور الوقت.

متى يكون التساقط علامة على مشكلة صحية؟

إذا كان الشعر يتساقط بكميات كبيرة بشكل مستمر أو ظهرت فراغات واضحة في فروة الرأس، فقد يكون السبب مرتبطا بعوامل أخرى مثل نقص الحديد أو التوتر النفسي أو اضطرابات الغدة الدرقية أو بعض الأدوية.

وتوضح عيادة “مايو كلينك” أن هذه الأسباب تحتاج إلى تقييم طبي لتحديد العامل الحقيقي وراء التساقط، وفقا لموقع mayoclinic.

كيف تحمي شعرك أثناء الاستحمام؟

للحفاظ على صحة الشعر وتقليل فقدانه، ينصح الخبراء بما يلي:

ـ تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع بلطف.

ـ استخدام ماء فاتر بدلا من الماء شديد السخونة.

ـ استعمال مشط واسع الأسنان لفك التشابك.

ـ تجنب شد الشعر أو سحبه أثناء الغسل.

ـ تجفيف الشعر بالتربيت الخفيف بدل الفرك.

ـ استخدام بلسم مناسب لتقليل الاحتكاك بين الشعيرات، حسب موقع aad.