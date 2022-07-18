عادات خاطئة وأفراح تخلّف تسمّمات غذائية بالجملة

مستشفى القبة وجمعية مرضى السكري يُحسِّسان بمخاطرها

يتذوّقون الفاكهة لدى الباعة، ويخطئون في تجميد اللحوم.. هي وغيرها سلوكات خاطئة وخطيرة على الصّحة يقوم بها مواطنون عن غير قصد، تؤدي لظهور تسمّمات غذائية، تكون أحيانا “قاتلة”، ولأن فصل الصيف معروف بكثرة التسمّمات، نظمت المؤسسة العمومية الإستشفائية، بشير منتوري بالقبة، وبالتنسيق مع جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر، أبوابا مفتوحة للتحسيس والوقاية من التسمّمات الغذائية وضربات الشمس.

أوحدة: الصيف.. فصل الأمراض وعلينا الحذر

أقبل المتوافدون على مستشفى بشير منتوري بالقبة، على الجناح التحسيسي المخصص للوقاية من التسمّمات الغذائية وضربات الشمس، المنظم بالقرب من البوابة الرئيسية لاستعجالات المستشفى، فمنهم من قادهم الفضول لذلك، وآخرون حضروا لتلقي نصائح حول الحفاظ على الصحة في فصل الصيف، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة. والبقية استحسنوا مبادرة أطباء منخرطين في جمعية أمراض السكري، والذين كانوا يقيسون نسبة السكر في الدم للمتوافدين بعين المكان، ويمدونهم بنصائح ومعلومات للحفاظ على نسبة سكري مستقرة في الدم.

وفي الموضوع، أكد رئيس جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر، فيصل أوحدة لـ”الشروق”، أن الأيام التحسيسية تزامنت مع فصل الصيف الذي تكثر فيه التسمّمات الغذائية وضربات الشمس، وتذبذب مستويات نسبة السكري في الدم، بسبب تغير عادات الأكل، وكثرة الأعراس والأفراح المعروفة بتقديم الحلويات.

أطباء: ضربات الشمس خطيرة خاصة على الأطفال والمسنين

وقال أوحدة بأنّ أكثر الفئات التي تعاني من أمراض الصيف، كبار السن والأطفال، النساء الحوامل، أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة مرضى السكري.

تحذير من تذوّق الفاكهة بالمحلات

وتأسف أوحدة، للسلوكات السلبية التي يقدم عليها المواطنون صيفا، غير آبهين بخطورتها على صحتهم. وذكر منها ظاهرة تذوق الفاكهة بالمحلات بدون غسل، شراء مياه معدنية موضوعة تحت أشعة شمس حارقة، الأكل في أماكن تفتقد كلية لمعايير النظافة بحثا عن الأسعار المنخفضة.

وحسبه، بعض المواطنين يشترون فاكهة الدلاع بكميات كبيرة، ويخبئونها في المنازل، وهم يجهلون بأنها سريعة الفساد ومن أكثر الفواكه التي تسبب التسمم الغذائي، إذ يجب وضعها في مكان بارد.

نصائح لتفادي ضربات الشمس

ومن جهتها، أشارت المختصة في التغذية بمستشفى بشير منتوري، بشرى العربي، بأن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في عديد المخاطر، ومنها التسمّمات الغذائية، إضافة إلى ضربات الشمس. وأكدت المختصة بأنّ اليوم التحسيسي عرف توافدا كبيرا للمواطنين المتوافدين على المستشفى، الباحثين عن نصائح وإرشادات.

ودعا الأطباء خلال اليوم التحسيسي بمستشفى القبة، المواطنين لضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية خلال أيام الحر الشديد، من خلال غلق الشبابيك الخارجية والستائر، بالنسبة للمساكن المعرضة للشمس، وإبقاء النوافذ مغلقة إذا كانت حرارة الخارج مرتفعة مع تجنب الخروج في الأوقات الأشد حرا، وإذ كان لضرورة، فليكن الخروج في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء.مع ارتداء ملابس خفيفة.

ويُنصح أيضا، بالاستحمام عدة مرات يوميا، مع تناول كمية كافية من المشروبات، مع تفادي تلك المحتوية على كمية كبيرة من السكر أو مادة الكافيين. كذلك تفادي النشاطات الخارجية في ساعات الحر، من رياضة وبستنة..

وعدد الأطباء أعراض ضربة الشمس، والمتمثلة في آلام بالرأس، الرغبة في التقيؤ، ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة مع الاحمرار والجفاف، تشوش ذهني، والأعراض تستلزم الاتصال بالإسعاف، وأثناءها يوضع الشخص في مكان بارد، ويكثر من شرب الماء، تبليله أو تغطيته بقماش مبلل.

ومن جهته، شهد جناح قياس نسبة السكر في الدم، إقبالا من المواطنين الرّاغبين في الاطمئنان على صحّتهم، حيث كان يمدّهم الطبيب العام، عبد العزيز بادك، بنصائح وتوجيهات حول كيفية تجنب الإصابة بمرض السكري مستقبلا، وطريقة التعامل في حالة انخفاضه أو ارتفاعه المفاجئ.

وأكّد بادك لـ “الشروق” بأن المراقبة أو القياس المستمر لنسبة السكري، تساعد في الكشف على الأشخاص أصحاب القابلية للإصابة بهذا الداء المزمن وبالتالي تشخيص المرض قبل تطوّر الوضع الصحي وتعقيده.