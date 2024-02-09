عادات سيئة تصاحب تناول الجزائريين الشاي والقهوة

تسبّب أضرارا صحية وتعيق الاستفادة من الأغذية

يُدمن الكثير من المواطنين على مشروبي القهوة والشاي، وكل يتناولهما بطريقته، سواء مع الحلويات أم مرفقة بالمكسرات، ويؤكد أطباء أن تناول الشاي مثلا مع المكسرات يساهم في زيادة نسبة الإصابة بالحصيات في الكلى، كما لا يجب تناول القهوة بعد أطعمة معيّنة تسبب ضررا على الصحة.

انتشرت عبر شوارع الجزائر مؤخرا، ظاهرة بيع مشروب الشاي، يقدّمه شباب ينحدرون من ولايات جنوبية خصوصا، وآخرون استفادوا من أكشاك صغيرة يعرضون فيها مختلف المشروبات والحلويات إضافة للمكسرات.

وتعوّد الجزائريون على سلوك تناول الشاي مرفقا بالمكسرات، من فول سوداني ولوز وبندق وكاجو، وأشخاص آخرون معتادون على شرب الشاي بعد وجبات الطعام، دون الانتباه إلى أن لهذه العادات تأثيرات سلبية على صحة الجسم، خاصةً إذا ترافقت مع بعض الأطعمة، بحسب ما يؤكده أطباء.

وبحسب ما كشفه الطبيب العام، عبد الرحمان توايمية، فإن تناول الشاي مع مكسرات مثل اللَّوز أو البندق، يساعد في تشكل حصيّات في الكلى lithiase oxalocalcique، والسبب، هو احتواء الشاي والمُكسّرات على كمية كبيرة من عنصر oxalate، الذي يمكن أن يتفاعل مع الكالسيوم، ليُكوّن بلّورات غير قابلة للذوبان، قد تتراكم وتتحول إلى حصى في الكلى.

وكما يحتوي الشاي على مادة التّانينات، التي تتداخل مع الحديد الموجود في المكسرات، ما يمنع الجسم من امتصاص الحديد، ما يزيد من خطر الإصابة بالأنيميا.

ويكشف المتحدث عن وجود أطعمة، يُفضّل عدم تناولها مع الشّاي، منها المعجنات، لأن تناول الاثنين معًا يسبب مُشكلات بالجهاز الهضمي، ويُقلل من قدرة الجسم على امتصاص بعض العناصر الغذائية، وحتى تناول الشاي مع الليمون، مثلما يفضله كثيرون مضر بالصحة، خاصة عند تناوله على الريق، لأنه يتسبب في حموضة وحرقة بالمعدة وانتفاخ البطن. والأمر نفسه يحدث عند تناول الشاي مع الكركم. “وبالنسبة لمشروب القهوة المفضّل عند الكثير من الأشخاص، من الأفضل عدم تناوله هو أيضا بعد بعض الأطعمة، لأنه يقلل من امتصاص الجسم عناصرها الغذائية، ومن بين هذه الأطعمة منتجات الألبان والخضراوات الورقية، فشرب القهوة بعدها يحرم الجسم من فوائدها، لأن الكافيين يعيق عملية امتصاص معدن الكالسيوم ويطرده خارج الجسم مع البول، ويتسبّب نقص الكالسيوم في الجسم، في هشاشة العظام”.

ويضيف مصدرنا، أن شرب القهوة بعد الأطعمة التي تحتوي على معدن الزنك وفيتامين د، يعيق أيضا الجسم في امتصاص هذا المعدن من أطعمة مثل اللحوم الحمراء والدواجن والبقوليات والبيض والزبادي، “ومن بين أكثر العادات غير الصحية عند احتساء القهوة، شربها مع الحلويات، وهذا خطأ بحسب المختصين في التغذية، لأن احتواء القهوة على الكافيين يمنح الجسم شعورا مؤقتا بالنشاط والحيوية، وهو الدور نفسه الذي يمنحه تناول الحلويات للجسم، لأنها ترفع سكر الدم، ولكن الأمر لا يدوم طويلا، لأن نسبة السكري سرعان ما تنخفض متسببة في شعور بالتعب والدوخة والتعرق البارد والنعاس للشخص”.

وينصح المختصون في التغذية باحتساء القهوة بين الوجبات، وليس بعد الطعام مباشرة للاستفادة من جميع العناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن الموجودة في مختلف الأطعمة.