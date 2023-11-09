عادات غذائية تسرع من الإصابة بالسرطان.. خبير روسي يحذّر!

حذّر خبير التغذية الروسي، أليكسي كابانوف، من عادات غذائية غير صحية، تسرع مت الإصابة بمرض السرطان، حسب ما أوردت وكالة سبوتنيك.

وقال الخبير، إن الغذاء السليم هو العامل الذي يساعد على مقاومة السرطان في الوقت، الذي يمكن فيه للنظام الغذائي بأن يكون سببا في الإصابة بالسرطان بحال كان غير متوازن ولم يتنوع بالمواد الغذائية.

وأشار إلى أنه لا “يمكننا أن نقول إن تناول أطعمة معينة ضار، بل يتعلق الأمر بأسلوب التغذية، حيث يمكننا التمييز بين نوعين من التغذية، التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، كالنظام الغذائي الغربي ونظام الفقراء، بالإضافة لزيادة الوزن”.

وأضاف: “يتميز النظام الغذائي الغربي، بتناول كمية كبيرة من منتجات اللحوم المشبعة بالدهون الحيوانية، بالإضافة إلى الإكثار من الملح والسكر، والقليل من الألياف”.

وتابع: “يتميز نظام الفقراء بمنتجات غير مكلفة ومعالجة بشكل فظ، كالوجبات السريعة والنقانق والأطعمة المصنعة ومنتجات الألبان المنخفضة الجودة”.

وأوضح كابانوف أن أي نظام غذائي ونمط حياة يؤدي إلى السمنة يزيد من خطر الإصابة بالأورام، قائلا: “أود أن أؤكد أنه مع تقدم العمر، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن خطر الإصابة بالسرطان يبدأ في الزيادة”.

ونصح بمراقبة السعرات الحرارية وتوازن النظام الغذائي للاشخاص، الذين لا يبذلون مجهودا عمليا خلال اليوم ويعتبر نمط حياتهم مستقرا.

يذكر أن موقع “onlymyhealth” حدد في مقال سابق 6 أغذية تقوي مناعة مرضى السرطان وهي:

البروكلي:

يحتوي هذا النوع من الخضار على نسبة عالية من إنزيم، والذي ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، السلفورافان مركب غني بالكبريت يوفر العديد من الفوائد الصحية، من الأفضل تناول البروكلي نيئًا أو المطبوخ قليلاً مع الثوم وزيت الزيتون لتحقيق أقصى فائدة.

الثوم:

يعمل الثوم كمضاد للميكروبات ومضاد للالتهابات، كما أنه يحتوي على العنصر النشط الأليسين ، والذي يعتقد أنه يساعد في الحد من انتشار السرطان عن طريق إبطاء تدفق الدم إلى الأورام.

زيت الزيتون:

وفقا للباحثين من جامعة نافارا في بامبلونا بإسبانيا ، الذين درسوا آثار النظام الغذائي على 4200 امرأة تتراوح أعمارهن بين 60 و 80 عامًا من عام 2003 إلى عام 2009 وبعد خمس سنوات ، وجدوا أن كانت النساء اتبعن حمية البحر الأبيض المتوسط بزيت الزيتون أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 68٪.

السلمون:

يعتقد أن الأحماض الدهنية الأساسية أوميجا 3 تقلل الالتهاب ، والتي بدورها قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، يعتبر السلمون أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين أ وحتى فيتامين د ، وكلاهما مفيد في الوقاية من السرطان ومكافحته.

الطماطم:

تحتوي هذه الفاكهة على نسبة عالية من الكاروتينات ، وتقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، كما أيضا تحتوي الطماطم أيضا على نسبة عالية من الليكوبين المضاد للأكسدة ، مما يساعد على منع مستويات الدهون “السيئة” في الدم.

الشوفان:

يحتوي على كميات وافرة من الكربوهيدرات والبروتين ومضادات الأكسدة ، بالإضافة إلى الدهون الصحية أكثر من معظم الحبوب، كما أنه يساعد في تنظيم أمعائك.

المصدر: سبوتنيك+ وكالات