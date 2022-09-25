عادل إمام أغنى فنان في مصر.. وهذا مقدار ثروته!

خرج الفنان المصري عادل إمام عن صمته بعد تداول خبر إصابته بمرض ألزهايمر، مؤخرا، وقلق محبيه بشأن حالته الصحية.

ونشر موقع “ET بالعربي” تسجيلا صوتيا نسبه لزعيم الكوميديا المصرية، نفى من خلاله كل ما تم تداوله إعلاميا وعبر شبكات التواصل بشأن إصابته بألزهايمر وبداية ظهور أعراض المرض عليه.

وقال الفنان في تصريح مدته ثوان: “كويس.. الواحد بيقرا نعيه وهو كويس.. أرد على إيه.. أنا مبردش على الحاجات دي”.

وبعدها أوضح أنه في حال جيدة، مشيرا إلى كونه يتواجد في العزبة الخاصة به مع أبنائه وأحفاده، كما أن أصدقاءه يأتون إلى زيارته بشكل أسبوعي ويجلسون إلى جواره.

وفي نهاية حديثه تطرق إلى جديده في عالم السينما والدراما ولكنه اكتفى بترديد كلمات مقتضبة للغاية هي “بنحضر .. بنحضر إن شاء الله”.

يذكر أن هذه المرة هي الأولى التي يرد فيها عادل إمام عن الشائعات التي تلاحقه، إذ تداول نشطاء خبر وفاته مرارا لكن كان شقيقه المنتج عصام إمام يرد عليها.

ضجة بشأن إصابة عادل إمام بألزهايمر والقول بأنه من أهل الجنة! (فيديو)

أحدث مذيع مصري ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بإعلانه إصابة الفنان الكبير عادل إمام بمرض ألزهايمر، مؤكدا بأنه أسعد الملايين وسيكون مصيره الجنة.

ونفى نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، ما يتم تداوله حول تدهور صحة الفنان، معتبراً أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد شائعات.

وقال خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد: “صحته زي الفل، والزعيم يحيى حياة سعيدة مع أسرته وأحفاده ولو أن هناك شيئاً ما لن نخبئه”.

وتوجه لمن أسماهم بـ “مروجي الإشاعات”، قائلاً “اهدوا شوية.. خدوا إجازة من اللي بتعملوه، هتستفادوا إيه من الشائعات؟”.

وكان المذيع محمد الباز، قد فجر ليل الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال تقديم برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”.

وقال الباز إن الممثل المصري المخضرم يعاني من أعراض ألزهايمر، لافتا إلى أن حالته الصحية لا تسمح بالوقوف مرة ثانية أمام الكاميرا.

كما طالب عائلته بإنهاء الجدل حول قضية اعتزاله التمثيل، وعدم الإصرار على أن هناك عملا جديدا يجمعه مع نجله محمد إمام بعنوان “الواد وأبوه”.

وأضاف: “عادل إمام في مرحلة سنية وصحية لن يقدم أي عمل فني قادم على الإطلاق، عائلته لا بد أن تحترم هذا، وعندما يقال إنه اعتزل العمل الفني لن ينقص منه شيء، ومن حق جمهوره أن يعرف حالته الصحية”.

إلى ذلك، كشف أنه علم من مقربين زاروا “أيقونة الكوميديا” المصرية، “أنه يعاني بحكم سنه من بعض أعراض ألزهايمر، قائلا “يجب أن نحترم تجربته وسنه، وألا نكلفه بما لا يطيق، لا الكبر في السن ولا المرض يمثل نقيصة، وعادل إمام ليس ملكهم، وإنما ملك الجمهور”.

وكان المنتج عصام إمام، شقيق الفنان المصري الكبير قد أعلن سابقا أن الزعيم يتمتع بصحة جيّدة ويمارس حياته بصورة طبيعية جداً، بعدما قال الناقد الفني طارق الشناوي،”مستحيل نشوف عادل إمام في عمل جديد”!

في ذات السياق قال الباز إن الفنان عادل إمام، سيدخل الجنة بغير حساب لأنه أسعد الملايين.

وأضاف: “وهو رجل مؤثر وسيظل مؤثرا في الأجيال القادمة”.

وردّ الداعية حاتم الحويني، نجل الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني، عبر حسابه على فيسبوك، بقوله: “هذا قول محرم وتألّي على الله، ولا تجوز إلا في حق من أخبر الله عنه، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه في الجنّة أو في النار، وإلّا فلا يجوز أبدًا القطع للمعين بجنة أو بنار إلا بنص صحيح”.

وأضاف: “فمن شهد لهم الله أو رسوله بالجنة بأعيانهم فهم من أهلها قطعا كالعشرة المبشرين بالجنة، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، أبو بكر الصديق، وعمر وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، وممن شهد له الشّرع بالنار على التّعيين فهو من أهلها كأبي لهب، وامرأته، وأبي طالب، وعمرو بن لحي، وغيرهم ممّن مات على الكفر”.

وأردف: “هذه من أمور العقيدة التي تؤخذ بالتلقّي من الكتاب والسنة، ولا مجال للعقل بالاجتهاد فيها”.

عادل إمام أغنى فنان في مصر.. وهذا مقدار ثروته!

أصبح الفنان عادل إمام أغنى فنان في مصر بعد أن جمع ثروة طائلة من أدواره السينمائية الفريدة.

وبحسب تقرير صدر شهر ماي من العام 2021 لموقع celebritynetworth المختص في متابعة أخبار المشاهير، فإن ثروة زعيم الكوميديا بلغت 100 مليون دولار.

وبحسب الموقع فقد أدى عادل إمام أدوارا كثيرة، إذ شارك في أزيد من 100 فيلم بدور البطولة، كما لديه مسرحيات خالدة.

وفاز الزعيم بعدة جوائز في مهرجان القاهرة الوطني للسينما المصرية، ومهرجان دبي السينمائي الدولية، ومهرجان مراكش السينمائي الدولي، ومهرجان ساو باولو السينمائي الدولي.

وكانت الأمم المتحدة قد عينته سفيرا للنوايا الحسنة في العام 2000، حيث عمل من أجل قضية اللاجئين.

يذكر أن عادل إمام من مواليد ماي 1940 بمدينة المنصورة، ودخل عالم التمثيل في العام 1960 وقدم العديد من الأعمال الفنية التي تحاكي الواقع المصري.