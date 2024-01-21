عادل إمام أغنى فنان في مصر.. وهذا مقدار ثروته!

بعدما لاحقته الشائعات لسنوات عديدة، وتحدثت عديد المنصات عن إصابته بالخرف واعتزاله وحتى وفاته، هاهي وسائل إعلام مصرية تعلن رسميا خبر اعتزال زعيم الكوميديا العربية، عادل إمام للفن من أجل التفرغ للحياة الأسرية.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد قرر الزعيم الاعتزال بعد مشوار حافل بالأعمال الفنية المتنوعة، بين السينما والدراما والمسرح، وهو ما أكده نجله المخرج رامي إمام على هامش إحدى الفعاليات الفنية.

وأكد رامي إمام في تصريحاته لوسائل إعلام أن والده قرر التفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبنائه وأحفاده، مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.

وأعرب نشطاء عن أسفهم لاعتزل الفنان الشهير للفن بالقول إن الكوميديا انتهت معه، بينما اعتبر آخرون قراره ذكيا بسبب تقدمه في السن، مؤكدين أن اعتزاله وهو في القمة أفضل من تقديم أعمال فاشلة قد تقضي على مسيرته الفنية.

وتقدم البعض بعبارات الشكر للزعيم كما يلقبونه كونه رسم البسمة على شفاههم لزمن ليس بالهين، ليقول مغردون إنه تجاوز كل الخطوط الحمراء في أعماله وعليه أن يتفرغ للعبادة من أجل التكفير عن ذنوبه وليس للأعمال الفنية.

وفي ماي الماضي نشر عادل سليمان مدير أعمال عادل إمام، مجموعة من الصور الخاصة بالزعيم في عيد ميلاده الـ83، واحتفل الزعيم بعيده في منزله، بصحبة عائلته وعدد قليل للغاية من المقربين، وظهر في الصور مع مدير أعماله وكذلك شقيقه عصام إمام.

يذكر أن 4 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل “فالنتينو”. واختفى بعدها عن الساحة الفنية، وسط شائعات تطارده حول حالته الصحية وحديث عن صعوبة تقديمه لأعمال جديدة.

غير أن شقيقه عصام إمام دائماً ما ينفي مثل هذه الأخبار، مؤكداً من قبل على عودة الزعيم من جديد إلى الساحة الفنية، من خلال عمل يحضر له بصحبة نجله محمد عادل إمام ليعود رامي إمام ليعلن تفرغ والده للحياه الأسرية.

عادل إمام يخرج عن صمته بعد تداول خبر إصابته بألزهايمر

وفي العام 2022 خرج الفنان المصري عادل إمام عن صمته بعد تداول خبر إصابته بمرض ألزهايمر، وقلق محبيه بشأن حالته الصحية.

ونشر موقع “ET بالعربي” تسجيلا صوتيا نسبه لزعيم الكوميديا المصرية، نفى من خلاله كل ما تم تداوله إعلاميا وعبر شبكات التواصل بشأن إصابته بألزهايمر وبداية ظهور أعراض المرض عليه.

وقال الفنان في تصريح مدته ثوان: “كويس.. الواحد بيقرا نعيه وهو كويس.. أرد على إيه.. أنا مبردش على الحاجات دي”.

وبعدها أوضح أنه في حال جيدة، مشيرا إلى كونه يتواجد في العزبة الخاصة به مع أبنائه وأحفاده، كما أن أصدقاءه يأتون إلى زيارته بشكل أسبوعي ويجلسون إلى جواره.

وفي نهاية حديثه تطرق إلى جديده في عالم السينما والدراما ولكنه اكتفى بترديد كلمات مقتضبة للغاية هي “بنحضر .. بنحضر إن شاء الله”.

يذكر أن هذه المرة هي الأولى التي يرد فيها عادل إمام عن الشائعات التي تلاحقه، إذ تداول نشطاء خبر وفاته مرارا لكن كان شقيقه المنتج عصام إمام يرد عليها.

ضجة بشأن إصابة عادل إمام بألزهايمر والقول بأنه من أهل الجنة!

أحدث مذيع مصري ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بإعلانه إصابة الفنان الكبير عادل إمام بمرض ألزهايمر، مؤكدا بأنه أسعد الملايين وسيكون مصيره الجنة.

ونفى نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، ما يتم تداوله حول تدهور صحة الفنان، معتبراً أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد شائعات.

وقال خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد: “صحته زي الفل، والزعيم يحيى حياة سعيدة مع أسرته وأحفاده ولو أن هناك شيئاً ما لن نخبئه”.

وتوجه لمن أسماهم بـ “مروجي الإشاعات”، قائلاً “اهدوا شوية.. خدوا إجازة من اللي بتعملوه، هتستفادوا إيه من الشائعات؟”.

وكان المذيع محمد الباز، قد فجر، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال تقديم برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”.

وقال الباز إن الممثل المصري المخضرم يعاني من أعراض ألزهايمر، لافتا إلى أن حالته الصحية لا تسمح بالوقوف مرة ثانية أمام الكاميرا.

كما طالب عائلته بإنهاء الجدل حول قضية اعتزاله التمثيل، وعدم الإصرار على أن هناك عملا جديدا يجمعه مع نجله محمد إمام بعنوان “الواد وأبوه”.

وأضاف: “عادل إمام في مرحلة سنية وصحية لن يقدم أي عمل فني قادم على الإطلاق، عائلته لا بد أن تحترم هذا، وعندما يقال إنه اعتزل العمل الفني لن ينقص منه شيء، ومن حق جمهوره أن يعرف حالته الصحية”.

إلى ذلك، كشف أنه علم من مقربين زاروا “أيقونة الكوميديا” المصرية، “أنه يعاني بحكم سنه من بعض أعراض ألزهايمر، قائلا “يجب أن نحترم تجربته وسنه، وألا نكلفه بما لا يطيق، لا الكبر في السن ولا المرض يمثل نقيصة، وعادل إمام ليس ملكهم، وإنما ملك الجمهور”.

وكان المنتج عصام إمام، شقيق الفنان المصري الكبير قد أعلن سابقا أن الزعيم يتمتع بصحة جيّدة ويمارس حياته بصورة طبيعية جداً، بعدما قال الناقد الفني طارق الشناوي،”مستحيل نشوف عادل إمام في عمل جديد”!

في ذات السياق قال الباز إن الفنان عادل إمام، سيدخل الجنة بغير حساب لأنه أسعد الملايين.

وأضاف: “وهو رجل مؤثر وسيظل مؤثرا في الأجيال القادمة”.

وردّ الداعية حاتم الحويني، نجل الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني، عبر حسابه على فيسبوك، بقوله: “هذا قول محرم وتألّي على الله، ولا تجوز إلا في حق من أخبر الله عنه، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه في الجنّة أو في النار، وإلّا فلا يجوز أبدًا القطع للمعين بجنة أو بنار إلا بنص صحيح”.

وأضاف: “فمن شهد لهم الله أو رسوله بالجنة بأعيانهم فهم من أهلها قطعا كالعشرة المبشرين بالجنة، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، أبو بكر الصديق، وعمر وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، وممن شهد له الشّرع بالنار على التّعيين فهو من أهلها كأبي لهب، وامرأته، وأبي طالب، وعمرو بن لحي، وغيرهم ممّن مات على الكفر”.

وأردف: “هذه من أمور العقيدة التي تؤخذ بالتلقّي من الكتاب والسنة، ولا مجال للعقل بالاجتهاد فيها”.

عادل إمام أغنى فنان في مصر.. وهذا مقدار ثروته!

أصبح الفنان عادل إمام أغنى فنان في مصر بعد أن جمع ثروة طائلة من أدواره السينمائية الفريدة.

وبحسب تقرير صدر شهر ماي من العام 2021 لموقع celebritynetworth المختص في متابعة أخبار المشاهير، فإن ثروة زعيم الكوميديا بلغت 100 مليون دولار.

وبحسب الموقع فقد أدى عادل إمام أدوارا كثيرة، إذ شارك في أزيد من 100 فيلم بدور البطولة، كما لديه مسرحيات خالدة.

وفاز الزعيم بعدة جوائز في مهرجان القاهرة الوطني للسينما المصرية، ومهرجان دبي السينمائي الدولية، ومهرجان مراكش السينمائي الدولي، ومهرجان ساو باولو السينمائي الدولي.

وكانت الأمم المتحدة قد عينته سفيرا للنوايا الحسنة في العام 2000، حيث عمل من أجل قضية اللاجئين.

يذكر أن عادل إمام من مواليد ماي 1940 بمدينة المنصورة، ودخل عالم التمثيل في العام 1960 وقدم العديد من الأعمال الفنية التي تحاكي الواقع المصري.