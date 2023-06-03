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عادل إمام يقاضي وزير المالية المصري لهذا السبب

الشروق أونلاين
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عادل إمام يقاضي وزير المالية المصري لهذا السبب
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الفنان المصري عادل إمام

قدم النجم المصري الشهير، عادل إمام، طعنا قضائيا ضد وزير المالية، على خلفية فرض ضرائب مستحقة عليه تقدر قيمتها بنحو 6.4 مليون جنيه.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن محامي الزعيم عادل إمام طالب القضاء بوقف قرارا لجنة الطعن بمأمورية الضرائب والتي قدرت مبالغ قيمتها 6.4 مليون جنيه على الفنان عادل إمام، عن مسلسلات “عفاريت عدلي علام” و”عوالم خفية” و”مسلسل فلانتينو”.

وأشارت الدعوى إلى أن قرار اللجنة جاء مجحفاً في حق عادل إمام، مما جعله يطعن بـ”بطلان قرار اللجنة لأنه تم احتساب ضريبة القيمة المضافة عن أعمال فنية هي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة”.

وأوضحت الدعوى أن “خضوع الوعاء للضريبة جاء على سبيل الحصر بهذه الأعمال التي نفذت داخل البلاد بالمنطقة الحرة والأعمال التي نفذت خارج البلاد وأن الأعمال التي قام بها الطاعن نفذت داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وهي معفاة ولم تقدم المأمورية دليل واحد على أن هذه الأعمال تخضع للضريبة وإنما اكتفت بإخضاعها بالمخالفة للقانون”.

تجدر الإشارة إلى إمام المعروف بلقب “الزعيم” كان قد احتفل خلال الشهر المنصرم ببلوغه سن الثالثة والثمانين.

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