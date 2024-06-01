-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

عارضة أزياء أوكرانية تقاضي مهرجان “كان” لهذا السبب!

جواهر الشروق
  • 546
  • 0
عارضة أزياء أوكرانية تقاضي مهرجان “كان” لهذا السبب!

رفعت عارضة أزياء أوكرانية، دعوى قضائية ضد مهرجان كان السينمائي، زاعمةً أنها تعرّضت لاعتداء جسدي من حارسة أمن.

وقالت العارضة سوا بونتيسكا أنها قدّمت الشكوى بعدما تم “تقييدها بوحشية” من قبل حارسة الأمن أثناء العرض الأول لفيلم “مارسيلو ميو”، وذلك في مقابلة لها مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” يوم الخميس الفائت.

وادّعت أنها “شعرت بالخوف بعدما حاصرتها الحارسة بينما كانت في الجزء العلوي من درج قصر المهرجانات أثناء محاولتها الدخول يوم الثلاثاء 21 ماي.

وأضافت: “كنتُ أحاول الهروب، لكنها كانت تدفعني إلى الداخل حتى لا يتمكن أحد من رؤية ما تفعله ثم طردتني من الباب الخلفي”.

وشاركت بونتيسكا مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك ظهرت فيه الحارسة أثناء محاولتها جرّ بونتيسكا التي اصطدمت ركبتيها بالأرض.

واتهمت المهرجان “بالاعتداء الجسدي” وطالبت بتعويض مالي قدره 100 ألف يورو أي حوالي 108300 دولار. وزعمت بونتيسكا أن استخدام القوة البدنية سبب لها “صدمة نفسية”.

وقالت بونتيسكا: “لطالما حلمت بالمشاركة في مهرجان كان السينمائي، ولكنني شعرت بالصدمة بسبب وقاحة الحارسة واستخدامها القوّة، وهو الأمر الذي واجهته على السجادة الحمراء مع نجوم عالميين آخرين”.

مقالات ذات صلة
صحيفة بريطانية تؤكد وجود علاقة بين الوزيرة المغربية بنعلي والملياردير الأسترالي

صحيفة بريطانية تؤكد وجود علاقة بين الوزيرة المغربية بنعلي والملياردير الأسترالي

العدس البرتقالي يحارب الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي

العدس البرتقالي يحارب الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي

هذا ما يحدث لجسمك عندما تحبس العطس؟

هذا ما يحدث لجسمك عندما تحبس العطس؟

طرد ممرضة أمريكية بسبب ما قالته عن الحرب الإسرائيلية!

طرد ممرضة أمريكية بسبب ما قالته عن الحرب الإسرائيلية!

بالفيديو.. هذا ما طالبت به أنس جابر بشأن الحرب على غزة!

بالفيديو.. هذا ما طالبت به أنس جابر بشأن الحرب على غزة!

بالفيديو.. غضب في لبنان على إثر وفاة طالبة بطريقة مأساوية!

بالفيديو.. غضب في لبنان على إثر وفاة طالبة بطريقة مأساوية!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد