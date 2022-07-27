عازف البيانو.. هذا الفيلم البديع

في الليل وحين يسقط ذلك الظلام الكثيف.. تتطلع أحاسيس الكتابة التي نمتلكها دوما إلى ضم أشياء إلى صدرها، وهذا ليس حبا في الليل فقط وإنما حبا واعترافا بهذه الأشياء الرائعة ومدى تأثيرها على العقل والوجدان، ومن هذه الأشياء الرائعة التي لها تأثير على العقل والوجدان الفيلم البديع عازف البيانو تحفة المخرج الكبير رومان بولانسكي البولندي الجنسية، اليهودي الأصل الذي أمتعنا على مدار 150 دقيقة بفيلم مذهل ومدهش بكل المقاييس حاز على السعفة الذهبية في مهرجان كان سنة 2002 والذي حاز أيضا على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل ـ ادريان برودي ـ وجائزة الأوسكار لأفضل مخرج ـ رومان بولانسكي ـ وجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو ـ رونالد هاروود ـ والفيلم يحكي ببساطة شديدة عن اضطهاد اليهود في بولندا على أيدي الألمان النازيين وهذا أثناء قيام الحرب العالمية الثانية وسقوط مدينة وارسو سنة 1940 والهلاك الكبير الذي عانت منه أوربا.