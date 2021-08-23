عاشر فريق في التاريخ الكروي لِبلفضيل

أعلنت إدارة نادي هيرتا برلين الألماني، الإثنين، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري السابق إسحاق بلفضيل.

ولم تكشف إدارة نادي هيرتا برلين الألماني عن مدّة العقد، فيما قدّرت تقارير صحفية محلية قيمة صفقة بلفضيل بِمبلغ 500 ألف أورو.

وكان المهاجم بلفضيل (29 سنة) يرتدي زيّ نادي هوفنهايم الألماني، منذ صيف 2018.

وبات نادي هيرتا برلين عاشر فريق يُمثّل بلفضيل ألوانه، حيث لعب في بطولات فرنسا (ليون) وإيطاليا (بارما، الإنتر، بولونيا، ليفورنو) وبلجيكا (ستاندار دو لياج) وألمانيا (فيردر بريمين، هوفنهايم) والإمارات (بني ياس). وهو أحد أسرار تذبذب مستواه الفني، وخسارة منصبه الدولي مع المنتخب الوطني الجزائري.

وقال بلفضيل عن هذه الصفقة، إنه جاء إلى هيرتا برلين بحثا عن تحدّ جديد، وأعرب عن أمله في توظيف ما يحوزه من إمكانيات فنية وخبرة دولية، لِتحقيق أهداف النادي الألماني.

من جهته، ثمّن المدير الرياضي لِنادي هيرتا برلين والدولي الألماني السابق فريدي بوبيتش القدرات الفنية للاعبه الجديد، وحيازته عنصر التجربة. وتوقّع أن يُقدّم بلفضيل عروضا طيّبة خدمة وتجسيدا لِأهداف الفريق.

ورغم عراقة نادي هيرتا برلين حيث تأسّس عام 1892، إلّا أن رفوف خزانته لا تضمّ سوى لقبَي بطولة ألمانية، يعود تاريخهما إلى ثلاثينيات القرن الماضي.

ويتذيّل فريق هيرتا برلين لائحة ترتيب منافسة “البوندسليغا” للموسم الجديد، في المركز الـ 18، بعد مرور جولتَين.