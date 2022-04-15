عاشور جلول ينهي مهام أشيو بـ “الضربة القاضية” بعد 7 أشهر من تعيينه

على خلفية النتائج السلبية التي يسجلها اتحاد العاصمة

أكد الرئيس المدير العام لفريق اتحاد العاصمة، عاشور جلول، إقالة المدير الرياضي، حسين اشيو، الجمعة، وذلك على خلفية النتائج السلبية التي بات يسجلها الفريق في الآونة الأخيرة، وبالخصوص في مرحلة العودة من المسابقة، فضلا عن حرب التصريحات التي نشبت بين أشيو وبين الأنصار في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعلهم يدعونه إلى ضرورة الرحيل قبل فوات الأوان، علما أن اتحاد العاصمة، وبعد مرور 8 جولات من مرحلة إياب البطولة، سجل فوزا واحدا فقط وستة تعادلات وهزيمة واحدة.

بالمقابل، قررت إدارة النادي برئاسة عاشور جلول، الإبقاء على المدرب الصربي مدربا للفريق إلى غاية نهاية الموسم، بحسب ما صرح به المسؤول الأول على النادي العاصمي، حفاظا على الاستقرار، علما أن بيت اتحاد العاصمة صار يشهد هزات كثيرة ومنذ بداية الموسم الكروي الحالي، تمثلت في المشاكل الداخلية بين المسيرين واللاعبين القدامى، الأمر الذي جعل “مدلل” الفريق عز الدين رحيم يقرر التنحي في وقت سابق عقب شعوره بالإهانة، رغم قيادته الفريق لتحقيق نتائج إيجابية بعد إقالة الفرنسي دونيس لافان من رأس العارضة الفنية للنادي، علما أن تعيين الصربي زلاتكو كرمبوتيتش كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وجعلت الأنصار “يثورون” في كل مرة على أشيو، فضلا عن الانشقاقات التي حدثت بينهم، ولعل المشاجرات التي حدثت في مقهى الفريق قبل بحر الأسبوع الحالي، كانت تحصيلا حاصلا لكل الفوضى التي يشهدها الفريق في السنوات الأخيرة.