عاش في مطار شارل ديغول 18 عاما.. وفاة إيراني تحولت قصته لفيلم هوليوودي
توفي الرجل الإيراني، مهران كريمي ناصري، ملهم المخرج الأمريكي توم هانكس، في مطار شارل ديغول، الذي عاش فيه 18 عاما.
وقالت تقارير إخبارية إن مهران الذي تحولت قصة مكوثه في المطار لفيلم هولييودي، أصيب بنوبة قلبية، السبت 12 نوفمبر 2022، حيث تم استدعاء خدمات الطوارئ لمساعدته، لكنها لم تستطع إنقاذه، وفقا لمسؤول بهيئة مطار باريس.
مات مهران كريمي ناصري بعد أن عاش لعنة اللجوء والجنسية والهوية وجواز السفر 18 عاماً داخل مطار باريس
وكيف يموت السير ألفريد.. طبعاً بذبحة قلبية
شاهدوا فيلم The Terminal pic.twitter.com/Azbjf1gABi
— Abdullah Almousa (@Abu_Orwa91) November 13, 2022
وعاش مهران كريمي ناصري في المبنى رقم 1 بالمطار من عام 1988 حتى عام 2006، بسبب مأزق قانوني متعلق بأوراق الإقامة.
اتخذ مهران كريمي ناصري من مطار شارل ديغول بيتا له من عام 1988 حتى سنة 2006. لعدم امتلاكه أوراق رسمية،
لكن في سنة 1999 أعطته فرنسا حق اللجوء لكنه رفض الخروج. وتم اخراجه للعلاج سنة 2006 وبقي حتى رجع قبل أسابيع ب سنة 2022 ومات قبل فترة.
تم تحويل قصته لفيلم، وحصل على جزء من عائداته
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— ياسر حجازي (@yaserhjazi) November 13, 2022
ألهمت قصته عام 2004 توم هانكس، الذي لعب دور فيكتور نافورسكي ، وهو رجل محاصر في مطار جون كنيدي في نيويورك بعد رفض دخوله إلى الولايات المتحدة، لكنه غير قادر على العودة إلى وطنه.
اليوم توفى مهران كريمي ناصري، لاجئ سياسي إيراني قضى أكثر من 18 عاماً في مطار شارل ديغول في باريس، آكل شارب نايم!
كان ناصري موضوع العديد من التقارير العالمية..قبل أن تُنقل قصته إلى السينما..
في عام 2004 لعب توم هانكس دور ناصري بفيلم “ذي ترمينال” للمخرج ستيفن سبيلبرغ … pic.twitter.com/DxaI1kKB8l
— Mariam Chehab (@MariamChehabb) November 12, 2022
يذكر أن The Terminal أو المحطة، فيلم درامي كوميدي أمريكي صدر في عام 2004 من إنتاج وإخراج ستيفن سبيلبرغ وبطولة توم هانكس وكاثرين زيتا جونز وستانلي توتشي.
يدور الفيلم حول رجل من أوروبا الشرقية عالق في صالة مطار جون إف كينيدي في نيويورك عندما مُنع من دخول الولايات المتحدة وفي نفس الوقت غير قادر على العودة إلى بلده الأصلي بسبب انقلاب عسكري.