عاش في مطار شارل ديغول 18 عاما.. وفاة إيراني تحولت قصته لفيلم هوليوودي

توفي الرجل الإيراني، مهران كريمي ناصري، ملهم المخرج الأمريكي توم هانكس، في مطار شارل ديغول، الذي عاش فيه 18 عاما.

وقالت تقارير إخبارية إن مهران الذي تحولت قصة مكوثه في المطار لفيلم هولييودي، أصيب بنوبة قلبية، السبت 12 نوفمبر 2022، حيث تم استدعاء خدمات الطوارئ لمساعدته، لكنها لم تستطع إنقاذه، وفقا لمسؤول بهيئة مطار باريس.

وعاش مهران كريمي ناصري في المبنى رقم 1 بالمطار من عام 1988 حتى عام 2006، بسبب مأزق قانوني متعلق بأوراق الإقامة.

ألهمت قصته عام 2004 توم هانكس، الذي لعب دور فيكتور نافورسكي ، وهو رجل محاصر في مطار جون كنيدي في نيويورك بعد رفض دخوله إلى الولايات المتحدة، لكنه غير قادر على العودة إلى وطنه.

يذكر أن The Terminal‏ أو المحطة، فيلم درامي كوميدي أمريكي صدر في عام 2004 من إنتاج وإخراج ستيفن سبيلبرغ وبطولة توم هانكس وكاثرين زيتا جونز وستانلي توتشي.

يدور الفيلم حول رجل من أوروبا الشرقية عالق في صالة مطار جون إف كينيدي في نيويورك عندما مُنع من دخول الولايات المتحدة وفي نفس الوقت غير قادر على العودة إلى بلده الأصلي بسبب انقلاب عسكري.