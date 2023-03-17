“عاصفة تيريرين 2023”.. الجيش جاهز لمواجهة أي طارئ

الفريق أول شنقريحة يشرف على التمرين التكتيكي بـ"عين قزام"

“عاصفة تيريرين 2023″، هو عنوان التمرين التكتيكي الذي نفذته، الخميس، الوحدات القتالية للقوات البرية والجوية للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي “عين قزام” بالناحية العسكرية السادسة، تحت إشراف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حيث وقف على الجاهزية التامة للقوات المسلحة لمواجهة أي طارئ.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني أنه “خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة، أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صبيحة الخميس 16 مارس 2023، على مستوى القطاع العملياتي عين قزام، على تنفيذ تمرين تكتيكي قطاعي بالذخيرة الحية المعنون “عاصفة تيريرين 2023” “.

وتابع نفس المصدر أنه “في البداية، استمع الفريق أول، رفقة اللواء محمـد عجرود، قائد الناحية العسكرية السادسة، إلى عرض قدمه قائد القطاع العملياتي إن قزام، تضمن الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه”.

وبميدان الرمي والمناورات للقطاع العملياتي -يضيف البيان- “تابع الفريق أول عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات البرية والجوية المقحمة، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي وعملياتي عالي المستوى يؤكد مرة أخرى جدية الأعمال المنفذة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، ويعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة، وهو ما أسهم في تحقيق الأهداف المسطرة”.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن “هذا التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية، يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة والأركانات على تصور وتنفيذ العمليات، وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية”.

وخلص البيان إلى أنه “في نهاية التمرين، التقى الفريق أول بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، حيث هنأهم على الجهود المبذولة خلال المرحلة الأولى من سنة التحضير القتالي 2022-2023، وكذا خلال مختلف مراحل تحضير وتنفيذ هذا التمرين التكتيكي، الذي حقق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة والتنسيق التام بين مختلف الأسلحة والقوات”، حاثا الجميع على “استثمار النتائج الإيجابية المحققة وجعلها مرتكزا قويا يزيد من قوة ووتيرة تطوير الأداء العملياتي لقوام المعركة في هذا القطاع الحيوي خصوصا والجيش الوطني الشعبي عموما”.