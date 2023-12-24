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العالم

عاصمة الصين تسجّل أدنى درجة للحرارة منذ 70 سنة

الشروق أونلاين
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عاصمة الصين تسجّل أدنى درجة للحرارة منذ 70 سنة
ح.م
موجة برد وعواصف ثلجية في الصين

سجلت العاصمة الصينية بكين يوم الأحد، أدنى درجة للحرارة منذ 70 سنة، في ظل موجة برد وعواصف ثلجية تجتاح البلاد منذ الأسبوع الماضي.

وسجل مرصد الطقس في بكين، أكثر من 300 ساعة من درجات الحرارة تحت الصفر منذ 11 ديسمبر. وهو أعلى مستوى خلال الشهر منذ بدء التسجيل في عام 1951.

وقالت صحيفة محلية إن عاصمة البلاد شهدت أيضا 9 أيام متتالية من درجات الحرارة الأقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر خلال نفس الفترة.

ومن المتوقع أن يتدفق الهواء الدافئ من شمال البلاد إلى جنوبها، مما يرفع درجات الحرارة اعتبارا من نهاية الأسبوع، يضيف المصدر.

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