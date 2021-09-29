عاقلي: أموال نفخ العجلات كانت ستمكن الجزائر من شراء شركة فولفو

قال رئيس الكونفديرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين”الافسيو” سامي عاقلي، أنه كان بإمكان الجزائر شراء شركة “فولفو” بأموال نفخ العجلات.

وأضاف عاقلي، الأربعاء، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى معلقا على ملف تركيب السيارات بالجزائر أنه لم يكن قرارا صائبا بعد هدره 3.2 مليار دولار.

وأوضح المتحدث أنه كان بإمكان الجزائر شراء شركة “شركة فولفو” الدولية التي تم بيعها بتكلفة أقل بكثير.

كما تحدث عاقلي عن الاستدانة معرجا على تصريح الرئيس تبون بعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، معتبرا أن تمويل مخطط الإنعاش الاقتصادي عن طريق الاستدانة الخارجية خط أحمر باتفاق كل المتعاملين.

وقال عاقلي “اللجوء إلى الاستدانة من الخارج يذكرنا بشبح التسعينيات، و لهذا نلح على ضرورة التمويل الداخلي عن طريق استقطاب الأموال المتداولة في السوق وضخها في البنوك إلى جانب ضرورة خلق بنوك خاصة”.