عاقلي يدعو المؤسسات الفرنسية إلى الاستثمار أكثر في الجزائر

دعا رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل سامي عاقلي، المؤسسات الاقتصادية الفرنسية إلى الاستثمار أكثر في الجزائر في إطار شراكة رابح-رابح.

وجاءت دعوة عقلي خلال مشاركته، الأربعاء في الطبعة الـ 13 لـ “لقاءات الجزائر” التي تنظمها ” يبزنس فرنسا”. حسب ما أفاده بيان للكنفيدرالية.

ولدى تدخله في الطاولة المستديرة المخصصة لــ “فرص الشراكة التي يوفرها القطاع الخاص في الجزائر”، عاد سامي عاقلي، مطولا لشرح الديناميكية الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الجزائري.

وأكد عاقلي حسب المصدر ذاته، أن الجزائر تعد سوقا واعدة ومستقبلية واستراتيجية، التي تسجل حاليا عودة غير مسبوقة واهتمام كبير بالاستثمار من طرف عدة دول، إدراكا منها بتوفر فرص أعمال وتعاون في عدة قطاعات، مثل الرقمنة، الطاقات المتجددة، المناجم، والصناعة الغذائية التحويلية.

وفي الأخير، ناشد رئيس الكنفيدرالية، المؤسسات الاقتصادية الفرنسية لاستغلال هذه الحركية الكبيرة للسوق الجزائرية لتكون أكثر فعالية للاستثمار في إطار شراكة رابح – رابح. يضيف البيان.