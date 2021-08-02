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اقتصاد

عاقلي يدعو لإنقاذ قطاعات الخدمات وتخفيف الضغط الضريبي

الشروق أونلاين
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عاقلي يدعو لإنقاذ قطاعات الخدمات وتخفيف الضغط الضريبي

دعا رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل سامي عاقلي، إلى التعجيل بإنقاذ قطاع الخدمات الذي كان الأكثر تضررا خلال الجائحة، وتخفيف الضغط الضريبي وإعادة النظر في الفوائد البنكية.

وأكد عاقلي، الاثنين، لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية على ضرورة استعادة الثقة باتخاذ قرارات شجاعة لتخفيف أضرار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية عبر تخفيف الضغط الضريبي والبيروقراطية وإعادة النظر في الفوائد البنكية، معتبرا هذه الإجراءات هي أولوية الأولويات في المرحلة الحالية.

كما رافع المتحدث لصالح الشركات التي تضررت جراء الأزمة الصحية وقبلها أي منذ 2019، مضيفا أنه لا نهوض ولا إقلاع اقتصادي دون إنقاذ الشركات والحفاظ عليها خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة أن تشمل الإجراءات العاجلة محاربة السوق الموازية الذي يمثل أكثر من 50 بالمائة من الاقتصاد بما يعادل كتلة نقدية بـ 60 مليار دولار.

 وقال عاقلي ” يتوجب علينا تغيير نموج الاقتصاد الذي أثبت فشله”،مركزا عل ضرورة بناء منظومة قانونية مستقرة باعتبارها البنية التحتية لأي اقتصاد”.

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