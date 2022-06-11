عاق يحرق منزل والدته لأنها تزوجت في سكيكدة

محكمة الجنايات أدانته بسنة نافذة

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سكيكدة، نهاية الأسبوع الماضي، المتهم “ن. م”، البالغ من العمر 34 سنة، وهو يتيم الأب، بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة لقيامه بإضرام النار بمنزل والدته، الواقع وسط مدينة سكيكدة، حيث وجهت له تهمة جناية وضع النار عمدا في أشياء، ووضعها بطريقة تؤدي إلى امتداد النار، مما أدى إلى إشعال النار في الأموال المملوكة للغير.

وجاء في أمر الإحالة بأن المتهم أضرم النار في منزل والدته بتاريخ السادس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي في غيابها، وتلقت الفرقة الجنائية لأمن ولاية سكيكدة نداء بنشوب حريق بمسكن الضحية العجوز السبعينية المتزوجة، الواقع بحي عيسى بوكرمة، ليتم إخطار مصالح الحماية المدنية الذين انتقلوا على الفور رفقة عناصر الأمن، أين تم معاينة وجود دخان كثيف يخرج من الشقة، ليتم فتح الباب ومنه الشروع في إخماد ألسنة اللهب، ومباشرة وجهت سهام الاتهام لابن الضحية، الذي عثر عليه ملقى على الأرض وفي حالة غيبوبة، ومجموعة من المشروبات الكحولية مبعثرة بجانبه، ليتم فتح تحقيق معمق من طرف الجهات الأمنية أفضى إلى نقله إلى المستشفى أين قدمت له الإسعافات اللازمة وبعدها تم مباشرة التحقيقات الأمنية معه، أين كشفت بأن المتهم قام بإضرام النار في منزل والدته عمدا، لأنه لا يريد أن يعيش زوج أمه معها في منزل العائلة.

وخلال جلسة المحاكمة، حاول المتهم إنكار الجرم المنسوب إليه، مدعيا أنه كان في المطبخ يوم الحادثة من أجل تحضير الطعام وفجأة شب حريق بعد تشغيله للفرن، وأضاف أنه كان تحت تأثير مخدر وهذا بعد تناوله 3 أقراص مهلوسة ومشروبات كحولية.

من جهتها، الضحية اعترفت بوجود خلافات مع فلذة كبدها، وصرحت بأنها كانت متواجدة بقسنطينة لزيارة أحد أقاربها، بحكم أن ابنها هددها بالقتل والحرق في مرات سابقة رفقة زوجها الذي يكنّ له ابنها كرها عظيما، وفي يوم الحادثة، تلقت اتصالا هاتفيا من طرف جارتها تخبرها أن منزلها تعرض للحرق وأن المتهم هو ابنها، علما أنها سبق وأن تقدمت بشكوى سابقة ضده، وأكدت أنه متعود على سبّها وشتمها بسبب زواجها من رجل آخر وفي كل مرة تتنازل عن الشكوى.

من جهتهم، الشهود أكدوا أنهم شاهدوا يوم الوقائع الدخان تصاعد من شقة والدة الضحية، النيابة العامة أكدت بوجود قرائن تثبت أن التهمة مستوفاة الأركان بدليل تصريحات الضحية التي هي والدته، بالإضافة إلى شهادة الشهود والتمست بسجنه لمدة 10 سنوات، كما طالب دفاعه بانتفاء وجه الدعوى عن موكله، وبعد فترة المداولة أصدر الحكم المذكور أعلاه.