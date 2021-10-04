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عالمان أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل في الطب لعام 2021

الشروق أونلاين
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عالمان أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل في الطب لعام 2021

فاز عالمان أمريكيان بجائزة نوبل لعام 2021 في علم وظائف الأعضاء أو الطب لاكتشافاتهما لمستقبلات درجة الحرارة واللمس.

وأعلن الأمين العام للجنة نوبل توماس بيرلمان أسماء الفائزين “ديفيد جوليوس” و”أردم باتابوتيان” في معهد كارولينسكا في ستوكهولم، الإثنين 4 أكتوبر.

وذهبت جائزة العام الماضي لثلاثة علماء اكتشفوا فيروس التهاب الكبد الوبائي سي المدمر للكبد، وهو اختراق أدى إلى علاجات للمرض القاتل وإجراء اختبارات لمنع انتشار الوباء.

وتأتي الجائزة المرموقة بميدالية ذهبية و10 ملايين كرونة سويدية (أكثر من 1.14 مليون دولار).

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