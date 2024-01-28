عالمة أمريكية تثير غضب البريطانيين بشأن إضافة تراها مهمة لفنجان الشاي!

أثارت عالمة أمريكية غضب البريطانيين، بعد حديثها عن إضافة تراها مهمة جدا أثناء إعداد فنجان الشاي، حيث ضجت شبكات التواصل بالتعليقات المنتقدة والمنشورات الساخرة.

وحسبما نقلت تقارير إخبارية عن ميشيل فرانكل، أستاذة الكيمياء في كلية برين ماور، فإن أحد مفاتيح كوب الشاي المثالي هو قليل من الملح.

وجاءت نصيحة فرانكل في كتابها “منقوع: كيمياء الشاي”، الذي نشرته الجمعية الملكية للكيمياء، الأربعاء الماضي، حيث أثار مقترح إضافة الملح غضبا لدى محبي الشاي في بريطانيا.

وقالت العالمة في مقابلة مع صحيفة “تلغراف”، إنّ إضافة الملح إلى الشاي يساعد على “تخفيف الطعم المُرّ للشاي”، ما أثار حفيظة البريطانيين، الذين اعتبروا هذا تقريبًا تجاوزا في حق مشروبهم الوطني.

وتابعت ميشيل، الحائزة جائزة قسم فيلادلفيا من الجمعية الكيميائية الأميركية في عام 2019، “لقد اعتدت على إضافة القليل من الملح إلى الشاي، وهذا يساعدني جدا”.

واقترحت أيضاً إضافة الحليب الفاتر إلى الشاي في حين أنّ البريطانيين يضيفونه باردا، أو حتى تسخين الكوب أو الإبريق قبل إضافة الشاي لزيادة كمية الكافيين ومضادات الأكسدة.

وتدخلت سفارة الولايات المتحدة بلندن في هذه الزوبعة عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يطمئن “شعب المملكة المتحدة الطيب أن الفكرة التي لا يمكن تصورها المتمثلة في إضافة الملح إلى المشروب الوطني لبريطانيا ليست سياسة رسمية للولايات المتحدة”.

وجاء في المنشور الهزلي: “دعونا نتحد في تضامننا المنقوع ونظهر للعالم أنه عندما يتعلق الأمر بالشاي، فإننا نقف يدا واحدة… ستستمر سفارة الولايات المتحدة في إعداد الشاي بالطريقة الصحيحة – عن طريق الميكروويف”.

وأوضحت السفارة في وقت لاحق أن منشورها كان “لعبة طريفة على روابطنا الثقافية المشتركة” وليس بيانا صحفيا رسميا.

في المقابل، فإن كلمة “منقوع” ليست مزحة. يقول ناشر الكتاب إنه نتاج بحث وتجريب لمدة ثلاث سنوات، ويستكشف أكثر من 100 مركب كيميائي موجود في الشاي و”يستخدم الكيمياء مع النصائح حول كيفية تحضير كوب أفضل”.

وبالرغم من غرابة الفكرة وعدم اعتمادها لدى كثير من الشعوب، إلا أن تقارير إخبارية أكدت أن إضافة الملح للقهوة يزيل بعض المرارة ويبرز نكهات أخرى.

وأضافت أن هناك أساس علمي لهذا التأثير الإيجابي اللذيذ للملح مع القهوة، وهو أن كلوريد الصوديوم فعال للغاية في تخفيف المرارة في القهوة وجميع أنواع الأطعمة المختلفة.

ومن خلال تخفيف المرارة، يسمح الملح للنكهات الأخرى مثل الحلاوة أو الأومامي والمذاق اللاذع بالظهور بوضوح

المصدر: وكالات