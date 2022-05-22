عالمية محرز وبن ناصر في ساحة الكبار

لا يُجادل عاقل في أن المنتخب الوطني الجزائري يضمّ في صفوفه لاعبَين عالميَين، والأمر يتعلّق بِرياض محرز وإسماعيل بن ناصر.

وساهم رياض محرز بِقوّة في احتفاظ فريقه مانشستر سيتي بِلقب بطولة إنجلترا مساء الأحد، مثلما هو الشأن لِإسماعيل بن ناصر في نادي ميلان آسي الإيطالي والتتويج بـ “السكوديتو”.

وشارك الجناح محرز في 28 مباراة مع فريق “الأزرق السّماوي”، في منافسة “البريمرليغ” للموسم الحالي. وسجّل 11 هدفا ووزّع 5 تمريرات حاسمة.

وخاض متوسط الميدان بن ناصر 31 مباراة بِألوان فريق الأحمر والأسود، في بطولة إيطاليا للموسم الحالي. وسجّل هدفَين، ووزّع تمريرة حاسمة.

ومعلوم أن بطولتَي إنجلترا وإيطاليا تُدرجان ضمن خانة أقوى وأكبر وأمتع الدوريات في العالم، رفقة البطولتَين الإسبانية والألمانية.

وبات محرز بات ثاني لاعب إفريقي يملك 4 ألقاب بطولة إنجلترا (2016 و2019 و2021 و2022)، بعد الإيفواري ديدييه دروغبا (تشيلسي: 2005 و2006 و2010 و2015). أمّا بن ناصر وفريقه الميلان فقد سجّلا تحسّنا لافتا، بِدليل المركز الـ 6 في البطولة الإيطالية نسخة 2019-2020، ثم الوصافة في الطبعة الموالية، ونالا اللقب في الاستحقاق الحالي.