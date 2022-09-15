عالم أزهري أجاز ذلك…”مؤثرة” مصرية تعقد قرانها بنفسها! (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمؤثرة مصرية وهي تقوم بعقد قرانها بنفسها، بناء على إجازة عالم أزهري لذلك.

وظهرت زينة أشرف في حفل زفافها مع المدون المعروف أحمد إبراهيم، وهي تقوم بدور المأذون وترقص بمنديل عقد القران.

وحقق المقطع آلاف المشاهدات، وانقسم المتابعون بين مؤيد لهذه الخطوة الجريئة التي قالوا إنها كسرت الروتين وخلقت حالة من البهجة، وبين معارضين لما أقدمت عليه زينة، معتبرين ذلك نوعا من المبالغة.

واحتدم الجدال بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كانت طريقة عقد القران التي حدثت في حفل زفاف البلوجر أحمد إبراهيم، والإنفلونسر زينة أشرف، جائزة شرعا أم لا، وفق موقع ” مصر اليوم”.

وتعليقا على ذلك، قال الشيخ علي المطيعي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ زينة أشرف ظهرت في الفيديو المتداول، رفقة والدها وعريسها أثناء تلقينهما ما يقولان خلال عقد القران، وهو أمر ليس فيه مشكلة، موضحا أن الأصل في الزواج أن الذي يعقد عقد القران هما الزوج والزوجة و2 من الشهود ووكيلا للزوجة، مضيفا أن المأذون ليس ركنا من أركان الزواج، ومهمته لا تتعدى توثيق الإرتباط .

وأكد العالم الأزهري، أنه لا مانع شرعا من أن تباشر العروسة عملية التلقين، في عقد القران طالما تعرف ما تقول، مشيرا إلى أن زواج أحمد وزينة ليس فيه شيء، وما حدث جائز شرعا.

غير أن علي المطيعي، أبدى تخوفه من أن يتحول الأمر إلى موضة جديدة بين الشباب، فيصبح المنبر الذي يلقي فيه المأذون خطبة موجهة إلى العروسين والضيوف، إلى مكان للتهكم والسخرية.