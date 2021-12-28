عالم أزهري: الموسيقى حلال والصحابة كانوا يعزفون على العود! (فيديو)

كشف أحد علماء الأزهر الشريف مفاجآت بشأن تحريم الموسيقى، وأشار إلى أن بعض الصحابة كانوا يعزفون على العود، ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العالم الأزهري المصري، الشيخ أسامة إبراهيم، في برنامج “القاهرة اليوم” أن الذين يحرمون الموسيقى يستندون إلى قول واحد لصحابي من صحابة رسول الله، وهو عبد الله بن مسعود.

وأوضح أن “مفسر القرن الأول مجاهد أخذ هذا القول وفسره بحرمة الغناء مستندين إلى الآية من القرآن”: “وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا”.

وأضاف: “أخذوا هذا القول وقالوا إن الغناء والموسيقى حرام، بالرغم من أنه قول واحد”، مشيرا إلى أن “هناك مفاجآت عديدة من خلال اجتماع سيظهر للناس أنه في بعض الأحيان كان الإجماع يعبر عن ثقافة عصر معين، وغير معقول أن نأخذ إجماع عصر ونطبقه في العصر الحالي”.

هذا ولفت إلى أن “المذهب الحنفي يقول إنه لا يجوز جعل قول صحابي واحد تفسيرا مطلقا لكتاب الله، بدليل أن هناك كثيرا من الصحابة في عهد النبي محمد كانوا يمارسون آلة العود، ومنهم عبد الله بن الزبير، حين دخل عليه عبدالله بن عمر ذات مرة وقال له ما هذا ميزان شامي؟، ليرد عليه بن الزبير لا هذا ميزان يزن العقول، وأن سعد بن عبد الرحمن بن عوف كان يضرب العود”.