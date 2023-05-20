عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب    

عاد عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، للتحذير مجددا من زلازل مرتبطة بحركة الكواكب متوقعا حدوث زلازل يومي السبت والأحد، مشيرا إلى أن الحركة ستبلغ ذروتها شهر أوت.

وتوقع العالم المثير للجدل، في آخر تحذيراته، أن هندسة الكواكب خلال اليوم السبت (20 ماي) والأحد (21 ماي) قد تؤدي إلى أنشطة زلزالية عنيفة وعالية المخاطر.

وأرفق تحذيره بمقطع فيديو لتوقعاته على حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها “SSGEOS” جاء فيه أنه يمكن أن تؤدي هندسة الكواكب والقمر في 20 و21 ماي إلى زيادة زلزالية في حدود الست درجات، وربما حدث زلزالي أقوى في حدود 22 ماي.

وغرّد قائلا: “نحن ندخل ببطء وقتًا يزداد فيه احتمال النشاط الزلزالي بين المريخ وزحل ينمو بشكل أقصر في الأشهر القليلة المقبلة. سيبلغ هذا النوع من الهندسة ذروته في أوت وسيكون حرجًا للغاية”.

وقبلها حذر من أنشطة زلزالية قد تتخطى 8 درجات على مقياس ريختر، بسبب تحركات كوكبي المريخ وزحل، مع تنامي ذلك الخطر خلال الأشهر القليلة القادمة، ليبلغ الذروة في أوت.

وقد تسببت تحذيرات هوغربيتس المتكررة في حالة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وربط بين تنبؤاته وبين تحركات الكواكب واصطفافها، أهمها كان توقعه بالزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية في 6 من فيفري الماضي والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين.