عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب
عاد عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، للتحذير مجددا من زلازل مرتبطة بحركة الكواكب متوقعا حدوث زلازل يومي السبت والأحد، مشيرا إلى أن الحركة ستبلغ ذروتها شهر أوت.
وتوقع العالم المثير للجدل، في آخر تحذيراته، أن هندسة الكواكب خلال اليوم السبت (20 ماي) والأحد (21 ماي) قد تؤدي إلى أنشطة زلزالية عنيفة وعالية المخاطر.
وأرفق تحذيره بمقطع فيديو لتوقعاته على حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها “SSGEOS” جاء فيه أنه يمكن أن تؤدي هندسة الكواكب والقمر في 20 و21 ماي إلى زيادة زلزالية في حدود الست درجات، وربما حدث زلزالي أقوى في حدود 22 ماي.
Planetary geometry in the next two days (20-21 May UTC time). I gave a detailed explanation in the latest video.https://t.co/I0PGp14Dwd
Check out the website for potential regions.https://t.co/eaCX11WeDt pic.twitter.com/0PEvJVJdls
— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 19, 2023
وغرّد قائلا: “نحن ندخل ببطء وقتًا يزداد فيه احتمال النشاط الزلزالي بين المريخ وزحل ينمو بشكل أقصر في الأشهر القليلة المقبلة. سيبلغ هذا النوع من الهندسة ذروته في أوت وسيكون حرجًا للغاية”.
We are slowly entering a time when the likelihood of M 8+ seismic activity increases. Watch the time of this geometry (90-90 and 45-135) between Mars and Saturn grow shorter in the next few months. This type of geometry will culminate in August and will be very critical. pic.twitter.com/XrSyMWkKCS
— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 19, 2023
وقبلها حذر من أنشطة زلزالية قد تتخطى 8 درجات على مقياس ريختر، بسبب تحركات كوكبي المريخ وزحل، مع تنامي ذلك الخطر خلال الأشهر القليلة القادمة، ليبلغ الذروة في أوت.
وقد تسببت تحذيرات هوغربيتس المتكررة في حالة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية.
وربط بين تنبؤاته وبين تحركات الكواكب واصطفافها، أهمها كان توقعه بالزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية في 6 من فيفري الماضي والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين.