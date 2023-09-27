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عالم الزلازل الهولندي يكشف حقيقة “توقعاته” بخط أحمر!

الشروق أونلاين
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عالم الزلازل الهولندي يكشف حقيقة “توقعاته” بخط أحمر!
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عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس

كشف عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، الأربعاء، حقيقة توقعاته بشأن حدوث هزات أرضية، والتي أثارت الكثير من الجدل على مدار عدة أشهر.

ونشر هوغربيتس عبر حسابه على منصة إكس، خريطة الكرة الأرضية يتوسطها خط أحمر طولي، مرفقة بتعليق: “هذه ليست توقعات – بل أقدم شرحا”.

وأضاف: “نعم، صحيح أنه يمكن رسم خط عبر معظم المناطق المحددة على الخريطة. هذا الخط عمودي على مستوى حركة الأرض حول الشمس. وكان هذا هو الحال أيضًا مع التقلبات الجوية في 30 أوت”.

وقالت تقارير إخبارية إن هدف هوغربيتس من المنشور هو الرد على منتقديه من العلماء الذين يؤكدون أنه لا يمكن أبدا التنبؤ بالهزات الأرضية مسبقاً.

ويحرص عالم الزلازل الهولندي منذ ظهوره على تأكيد صحة نظريته من أن حركة الكواكب واصطفافها يتسبب في أنشطة زلزالية على الأرض.

وكان قد حذر في آخر مرة من زلزال قوي قد تصل قوته لـ 8.5 درجة على مقياس ريشتر، كما ستعقبه هزات أخرى قد تبلغ شدتها 6 درجات ما بين 26 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وأعاد هوغربيتس نشر تحذير من الهيئة الجيولوجية التي يتبعها ssgeos، على منصة “إكس” يقول فيه: “يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية”، حدد لها وقتا تقريبيا في الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر.

وأضاف:”من المرجح أن تحدث مجموعة من الهزات القوية في الفترة ما بين 26 و28 سبتمبر، قد تصل إلى 6 درجات على مقياس ريشتر.

وقد تسببت تحذيرات هوغربيتس المتكررة في حالة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وربط بين تنبؤاته وبين تحركات الكواكب واصطفافها، أهمها كان توقعه بالزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية في 6 من فيفري الماضي والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين.

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