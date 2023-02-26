عالم الزلازل الهولندي ينشر خريطة الرعب ويحذر من بداية مارس

نشر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، خريطة “الرعب” التي تشمل مناطق الصدع، المحتمل وقوع زلازل قوية فيها مع بداية شهر مارس.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أشار هوغربيتس في تغريدة جديدة للمناطق التي يتوقع حدوث زلازل بها تفوق قوتها 8 درجات على سلم ريشتر، وذلك بعد نفيه توقعا نسب إليه بشأن هزات تطال عددا من الدول.

ونشر التغريدة من موقع “مؤشر هندسة النظام الشمسي” SSGEOS ، الذي يشارك من خلاله توقعاته، قال فيها: “سأناقش هذه الخريطة في إحدى الفيديوهات الخاصة بي”.

وتضمن منشور SSGEOS خريطة تظهر “المناطق التي تتمتع باحتمالات نشوء زلزال قوي فيها (قوتها أقل أو تساوي 8.5 درجات على مقياس ريختر)، والتي كانت هادئة لفترة طويلة نسبيا. يمكن أن تتعرض إحدى هذه المناطق لزلزال كبير في المستقبل القريب”.

وقال في تغريدة أخرى: “لا يتم رسم الخطوط المظللة باللون الأحمر في منشورنا بشكل عشوائي. إنها مرتبطة بخطوط الصدع في المنطقة. يجب على الصحفيين إجراء بعض الأبحاث لتجنب نشر معلومات كاذبة”.

وعاد العالم الهولندي لتصدر عناوين الأخبار مجددا بعد الزلزال الذي ضرب، صبيحة الخميس، طاجيكستان قرب حدود الصين.

وتداول نشطاء عبر الشبكات، مقطع فيديو نشره هوغربيتس في نشرته اليومية، بتاريخ 19 فيفري، والذي توقع من خلاله حدوث نشاط زلزالي بالمنطقة الواقعة قرب الحدود الصينية.

وأضاف: “ربما تحدث هزة أرضية في يوم 21 أو 22 من الشهر الجاري”، وهو الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين، نظرا لحدوث زلزال طاجيكستان في الساعات الأولى من صباح الـ 22 من فيفري.

وقال هوغربيتس: “قد تحدث بعض الزيادة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 فيفري، لكن ربما ليس كثيرا”، لافتا إلى أن “الأسبوع الأول من مارس سيكون حرجا”.

وفي هذا الصدد، أوضح: ” سيكون هناك هندسة كوكبية وقمرية كبيرة في 2 مارس، نرى مجموعة من هندسة الكواكب الحرجة، وأيضا في 4 و5″.

وتابع: “يمكننا أن نشهد زيادة كبيرة في الزلازل، وبعض الأحداث الزلزالية القوية في الأسبوع الأول من مارس”.

يذكر أن صيت هوغربيتس ذاع بعد أن انتشرت تغريدة له حذر فيها من وقوع زلزال كبير في تركيا، قبل أيام من حدوثه في مساحات واسعة من الأراضي التركية وسوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.

وعاد العالم ليتنبأ بزلزال كبير سيقع في مدينة إسطنبول التركية، لكنه قال إنه “من الصعب جدا تحديد إطار زمني لمثل ذلك الزلزال”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “إذا كان تموضع الكواكب واضحا مثلما كان قبل زلزال إزميت عام 1999، فسيكون التحذير من زلزال كبير ساري المفعول”.