عالم الفيزياء مليكشي يوجه نداء للجزائريين حول لقاح كورونا
وجه عالم الفيزياء الجزائري نور الدين مليكشي نداء للجزائريين للإقبال على اللقاح واحترام تدابير مواجهة جائحة كورونا، باعتبارها السبيل الوحيد للحد من انتشار الفيروس.
ونشر مليكشي تغريدة جاء فيها: مناشدة القلب والعقل للتطعيم ضد فيروس كورونا والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة.
وحسبه: تظهر الأبحاث أن التطعيم يمكن أن يكون له تأثير كبير على التخفيف من تفشي COVID-19، حتى مع الحماية المحدودة من العدوى. ومع ذلك ، فإن الامتثال المستمر للتدخلات غير الصيدلانية (ارتداء قناع ، والمسافة المادية) ضروري لتحقيق هذا التأثير.
مناشدة القلب وسبب التطعيم ضد فيروس كورونا والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة.
Appel du coeur et de la raison a la vaccination contre le covid, a la distanciation physique et le port du masque.
Please get vaccinated vs. covid, obey physical distancing. and wear a mask. (1/5)
— Noureddine (@nmelikechi) July 23, 2021
La vaccination peut avoir un impact substantiel sur l’atténuation des épidémies COVID-19, même avec une protection limitée contre l’infection. Le respect des interventions non pharmaceutiques (port de masque, distanciation, gel) est essentiel pour obtenir cet impact. (4/5)
— Noureddine (@nmelikechi) July 23, 2021
والبروفيسور نور الدين مليكشي الذي ينحدر من ولاية بومرداس، هوأحد أكثر الباحثين العرب شهرة في الولايات المتحدة بفضل الاكتشافات العلمية التي كان وراءها، والتي ساهمت بشكل كبير في أهم مهمة علمية لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) على سطح المريخ.
فقد تمكن الجزائري نور الدين مليكشي من تطوير أجهزة التقاط صور حول الكوكب الأحمر عن بعد.
وتشير دائرة “البراءات” في الولايات المتحدة وأرشيف جامعة “ديلاوير” إلى أن مليكشي سجل 14 براءة اختراع حتى عام 2009، يتمحور معظمها حول اختراعات لأجهزة وألياف بصرية متطورة وصغيرة وسهلة الاستعمال تُستخدم في مجالات التشخيص في الطب، إضافة إلى علاج الأسنان والهندسة المدنية وعلم المحيطات.
وتقديرًا لهذه الإنجازات العلمية، نال مليكشي عددًا كبيرًا من الجوائز منها جائزة “منتصف المحيط الأطلسي الأميركية من أجل الغد”، المعروفة باسمها المختصر “سمارت”، وجائزة “كابيتول هيل” وجائزة “ناسا” للبحوث وغيرها.