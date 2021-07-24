عالم الفيزياء مليكشي يوجه نداء للجزائريين حول لقاح كورونا

وجه عالم الفيزياء الجزائري نور الدين مليكشي نداء للجزائريين للإقبال على اللقاح واحترام تدابير مواجهة جائحة كورونا، باعتبارها السبيل الوحيد للحد من انتشار الفيروس.

ونشر مليكشي تغريدة جاء فيها: مناشدة القلب والعقل للتطعيم ضد فيروس كورونا والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة.

وحسبه: تظهر الأبحاث أن التطعيم يمكن أن يكون له تأثير كبير على التخفيف من تفشي COVID-19، حتى مع الحماية المحدودة من العدوى. ومع ذلك ، فإن الامتثال المستمر للتدخلات غير الصيدلانية (ارتداء قناع ، والمسافة المادية) ضروري لتحقيق هذا التأثير.

والبروفيسور نور الدين مليكشي الذي ينحدر من ولاية بومرداس، هوأحد أكثر الباحثين العرب شهرة في الولايات المتحدة بفضل الاكتشافات العلمية التي كان وراءها، والتي ساهمت بشكل كبير في أهم مهمة علمية لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) على سطح المريخ.

فقد تمكن الجزائري نور الدين مليكشي من تطوير أجهزة التقاط صور حول الكوكب الأحمر عن بعد.

وتشير دائرة “البراءات” في الولايات المتحدة وأرشيف جامعة “ديلاوير” إلى أن مليكشي سجل 14 براءة اختراع حتى عام 2009، يتمحور معظمها حول اختراعات لأجهزة وألياف بصرية متطورة وصغيرة وسهلة الاستعمال تُستخدم في مجالات التشخيص في الطب، إضافة إلى علاج الأسنان والهندسة المدنية وعلم المحيطات.

وتقديرًا لهذه الإنجازات العلمية، نال مليكشي عددًا كبيرًا من الجوائز منها جائزة “منتصف المحيط الأطلسي الأميركية من أجل الغد”، المعروفة باسمها المختصر “سمارت”، وجائزة “كابيتول هيل” وجائزة “ناسا” للبحوث وغيرها.