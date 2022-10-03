عالم سويدي يفتك جائزة نوبل للطب بعد هذا الاكتشاف “المذهل”
افتكّ العالم السويدي، سفانتي بابو، الاثنين، جائزة نوبل للطب وعلم الوظائف بعد اكتشاف تم وصفه بـ “المذهل”.
واستطاع العالم السويدي البالغ من العمر 67 عاما اكتشاف “جينومات أشباه البشر المنقرضة” وكشف ارتباط ذلك بـ”التطور البشري”.
ومن خلال بحثه الرائد، في علم وظائف الأعضاء، حقق العالم السويدي شيئا يبدو مستحيلا، بكشفة “تسلسل جينوم إنسان نياندرتال”، الذي يعد أحد الأقارب المنقرضين للإنسان الحالي، حسبما ذكرت الأكاديمية في بيان صحفي.
BREAKING NEWS:
The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022
2022 #NobelPrize laureate Svante Pääbo found that gene transfer had occurred from these now extinct hominins to Homo sapiens. This ancient flow of genes to present-day humans has physiological relevance today, for example affecting how our immune system reacts to infections. pic.twitter.com/QYHalqE8sb
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022
واعتبرت اللجنة المولجة اختيار الفائزين أن اكتشافات سفانتي بابو “أرست الأساس لاستكشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها، من خلال إظهار الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن البشر المنقرضين”، وفقا لـ”فرانس برس”.
2022 #NobelPrize laureate Svante Pääbo has established an entirely new scientific discipline, paleogenomics. By revealing genetic differences that distinguish all living humans from extinct hominins, his discoveries provide the basis for exploring what makes us uniquely human. pic.twitter.com/AoDNL0zMc7
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022
وتشمل الجوائز، جائزة مالية تقدر بـ 10 ملايين كرونة سويدية (ما يقرب من 900 ألف دولار) وسيتم تسليمها في 10 ديسمبر، وتأتي الأموال من وصية تركها مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي توفي عام 1895، حسب “أسوشيتد برس”.
وذهبت الجائزة العام الماضي إلى الباحثين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان، مكتشفي مستقبلات الخلايا التي يستخدمها البشر لاستشعار درجة الحرارة واللمس.