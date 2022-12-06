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عالم فيروسات بـ “ووهان” يؤكد: أمريكا مسؤولة عن تسرب كورونا

الشروق أونلاين
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عالم فيروسات بـ “ووهان” يؤكد: أمريكا مسؤولة عن تسرب كورونا
أرشيف
تعبيرية

فجرّ عالم فيروسات، عمل سابقا في مختبر ووهان بالصين مفاجأة بشأن كورونا بتأكيده أن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن تسربه.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد كرر أندرو هوف، الرواية التي ظهرت مع تفشي كورونا مطلع العام 2020، زاعما أن الفيروس من صنع الإنسان، وأنه تسرب من المختبر.

وقال هوف في كتابه الجديد “الحقيقة حول ووهان”، إن كورونا تسرب من مختبر ووهان منذ أكثر من عامين، وألقى باللوم على السلطات الأميركية في أكبر فشل استخباراتي للولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر 2001. وفق ما نقلت “نيويورك بوست”.

وأضاف العالم الذي عمل في مختبر ووهان في السابق، ضمن فريق تابع لمنظمة غير ربحية مقرها نيويورك تدرس الأمراض المعدية، إن التجارب التي كانت تجرى تفتقد إلى إجراءات الأمان اللازمة، ما أدى إلى تسرب الفيروس في النهاية.

وألقى باللوم على الحكومة الأميركية في تسرب الفيروس، بسبب تمويلها للدراسات التي كانت تتم بالمختبر، دون التأكد من اتخاذه لإجراءات السلامة البيولوجية المناسبة، وإجراءات إدارة المخاطر.

ودرست منظمة EcoHealth Alliance التي عمل هوف في فريقها فيروسات كورونا المختلفة في الخفافيش منذ أكثر من عقد، بتمويل من المعاهد الوطنية للصحة، وأقامت علاقات وثيقة مع مختبر ووهان.

وزعم أيضا أن “الصين علمت منذ اليوم الأول لتفشي الوباء أن هذا الفيروس معدّل وراثياً. وتتحمل حكومة الولايات المتحدة المسؤولية عن نقل التكنولوجيا الحيوية الخطرة إلى الصينيين”.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أرسلت فريقا ظل 4 أسابيع في ووهان وحولها بالاشتراك مع علماء صينيين، وقالوا في تقرير مشترك في مارس 2021، إن الفيروس انتقل على الأرجح من الخفافيش للبشر عن طريق حيوان آخر؛ لكنهم أكدوا ضرورة إجراء أبحاث أخرى في هذا الشأن.

وأثار مختبر ووهان لعلم الفيروسات كثيراً من الجدل، وكان في قلب المناقشات الشرسة حول أصول “كورونا”؛ حيث نفى كل من المسؤولين الحكوميين الصينيين وموظفي المختبر تسريب الفيروس من المنشأة.

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