عالم من أصول عربية بين الفائزين بجائزة نوبل 2023 للكيمياء

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم يوم الأربعاء، منح جائزة نوبل 2023 في الكيمياء، لثلاثة علماء، بينهم الأمريكي الفرنسي ذو الأصول التونسية منجي باوندي.

وتوّج باوندي بالجائزة العلمية المرموقة، إلى جانب كل من الأمريكي لويس بروس والروسي الأمريكي أليكسي إكيموف.

ومنجي غابرييل باوندي، هو كيميائي تونسي الأصل، ولد عام 1961 في فرنسا، ويحمل الجنسية الأمريكية أيضا.

حيث يقيم هذا الباحث في الولايات المتحدة، أين يعمل أستاذا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( MIT )، أحد أهم المؤسسات البحثية في العالم.

كما حصل عالم الكيمياء على جميع شهاداته العليا في الكيمياء بالجامعات الأمريكية. بداية من البكالوريوس من جامعة هارفارد في 1982، إلى الدكتوراه من جامعة شيكاغو في 1888.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023