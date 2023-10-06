عامر منسول مديرا فنيا جديدا ونذير بوزناد أمينا عاما للفاف

استكمالا للقرارات التي اتخذها المكتب الفدرالي

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، عن تعيين التقني عامر منسول، مديرا فنيا وطنيا جديدا، خلفا لمصطفى بسكري، ونذير بوزناد أمينا عاما للفاف، خلفا لمنير دبيشي، وهذا استكمالا للقرارات التي كان اتخذها المكتب الفدرالي في أول اجتماع له الأربعاء الفارط. وصرح رئيس الفاف، وليد صادي لواج: “اخترنا عامر منسول لتولي منصب مدير فني وطني، والذي يتمتع بتجربة غنية تسمح له بتولي هذه المهمة”.

ويشغل عامر منسول حاليا منصب المكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزارة الشباب والرياضة، حيث يحوز على عدة شهادات تدريب أوروبية منها “يويفا أ” المتحصل عليها في 2003. وعمل لسنوات طويلة في الإمارات العربية المتحدة، كما حاز في 2023 على شهادة الماستر للمدربين المحترفين لدى الاتحاد الأوروبي.

وفي 2021، تم تعيينه على رأس اللجنة المشتركة بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة والمكلفة بملف الاحتراف في الجزائر.

وسيتم تكليف المدير الفني الوطني الجديد بتحضير عرض حول تجسيد هذا القرار، خلال الاجتماع المقبل للمكتب الفيدرالي واقتراح تاريخ عقد أول تجمع فني وطني قبل نهاية اكتوبر الحالي.

من جهة أخرى، عين نذير بوزناد أمينا عاما جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم خلفا لمنير دبيشي الذي أقيل من منصبة من طرف رئيس الفاف وليد صادي. ويعود بوزناد من جديد للفاف، حيث سبق أن تقلد نفس المنصب في عهدة الرئيس السابق محمد روراوة الذي غادر مقر دالي ابراهيم عام 2017. كما شغل نفس المهام مع الاتحادية الجزائرية للفروسية ورابطة كرة القدم المحترفة وعمل كذلك مع عدة أندية من بينها شبيبة القبائل واتحاد الجزائر.