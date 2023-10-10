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الاتحاد الجزائري لكرة القدم

عامر منسول يستلم رئاسة المديرية الفنية الوطنية

الشروق الرياضي
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عامر منسول يستلم رئاسة المديرية الفنية الوطنية

استلم المدير الفني الوطني الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، عامر منسول، مهامه رسميا خلفا لمصطفى بسكري، خلال حفل تسليم واستلام المهام الذي أقيم، الاثنين، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

وجاء في بيان الهيئة الفيدرالية على موقعها الرسمي: “أشرف كريم قاصد، عضو المكتب الفيدرالي والمكلف بالمنتخبات الوطنية، على تنصيب عامر منسول في منصب المدير الفني الوطني خلفا لمصطفى بسكري”.

وجرت مراسم تسليم واستلام المهام بحضور المدير الفني الوطني المساعد السابق، زهير جلول، والمكلف بالتكوين، عامر شفيق وكذا مسؤول التطوير والنخبة، رشيد آيت محمد.

وشهدت هذه المراسم تقديم المدير الفني الوطني الأسبق، مصطفى بسكري، ومساعده للوثائق المختلفة وجميع المعطيات الخاصة بمهمة المدير الفني الوطني للتقني، عامر منسول، باعتباره المسؤول الأول الجديد على المديرية الفنية لـ”الفاف”، حسب المصدر ذاته.

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