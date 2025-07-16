-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجزائر تُدين بشدة العدوان السافر على سيادة سوريا وحرمة أراضيها ووحدة شعبها
رياضة

عامر منسول يلتحق بِإدارة نادي شباب قسنطينة

الشروق الرياضي
  • 169
  • 0
عامر منسول يلتحق بِإدارة نادي شباب قسنطينة
ح.م
عامر منسول (من اليسار) بعد توقيع عقد الوظيفة الجديدة في شباب قسنطينة.

أقدمت إدارة نادي شباب قسنطينة، الأربعاء، على تعيين عامر منسول مديرا رياضيا جديدا لِفريقها الكروي.

وجاء في بيان إدارة نادي شباب قسنطينة: “تعلن إدارة النادي الرياضي القسنطيني عن التنصيب الرسمي للسيد منسول عامر بصفته مديرا رياضيا، وفقا لتوجه الشركة المالكة الجديد في سياسة إرساء هيكلة تتماشى ومنظومة الاحتراف”.

وسيكون شق انتدابات اللاعبين، أحد أبرز مهام عامر منسول في فريق “السنافر”.

وشغل عامر منسول أعلى منصب في المديرية الفنية الوطنية لاتحاد الكرة الجزائري، منذ خريف 2023، وبقي هناك إلى غاية أواخر العام الموالي.

مقالات ذات صلة
بوعناني يُكشّر عن أنيابه في المقابلات التحضيرية

بوعناني يُكشّر عن أنيابه في المقابلات التحضيرية

جدول مقابلات إناث “الخضر” في البطولة الإفريقية تشكّل

جدول مقابلات إناث “الخضر” في البطولة الإفريقية تشكّل

مدرب من البوسنة لِشباب قسنطينة

مدرب من البوسنة لِشباب قسنطينة

الأنصار يرفضون بوداح و”موبيليس” تعقد اجتماعا للوقوف على سيرورة الاستقدامات

الأنصار يرفضون بوداح و”موبيليس” تعقد اجتماعا للوقوف على سيرورة الاستقدامات

بِالفيديو: لاعبو تشيلسي طالبوا الرئيس ترامب بِالابتعاد عنهم!

بِالفيديو: لاعبو تشيلسي طالبوا الرئيس ترامب بِالابتعاد عنهم!

هذا هو منافس إناث “الخضر” في ربع النهائي

هذا هو منافس إناث “الخضر” في ربع النهائي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد