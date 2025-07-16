عامر منسول يلتحق بِإدارة نادي شباب قسنطينة

عامر منسول (من اليسار) بعد توقيع عقد الوظيفة الجديدة في شباب قسنطينة.

أقدمت إدارة نادي شباب قسنطينة، الأربعاء، على تعيين عامر منسول مديرا رياضيا جديدا لِفريقها الكروي.

وجاء في بيان إدارة نادي شباب قسنطينة: “تعلن إدارة النادي الرياضي القسنطيني عن التنصيب الرسمي للسيد منسول عامر بصفته مديرا رياضيا، وفقا لتوجه الشركة المالكة الجديد في سياسة إرساء هيكلة تتماشى ومنظومة الاحتراف”.

وسيكون شق انتدابات اللاعبين، أحد أبرز مهام عامر منسول في فريق “السنافر”.

وشغل عامر منسول أعلى منصب في المديرية الفنية الوطنية لاتحاد الكرة الجزائري، منذ خريف 2023، وبقي هناك إلى غاية أواخر العام الموالي.